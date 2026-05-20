Un bărbat de 88 de ani, pregătit de înmormântare, s-a trezit la o casa funerară din Brazilia

Caz tulburător în Brazilia. Un bărbat de 88 de ani, care urma să fie îngropat de viu, s-a trezit la o casă funerară.

Internat într-un spital din São Paulo pentru probleme respiratorii grave, bărbatul a fost declarat mort de către un medic. Cu toate acestea, pensionarul a început să se miște chiar în timp ce i se făceau aranjamentele funerare. Poliția a deschis o anchetă.

Povestea lui Juraci Rosa Alves a făcut vâlvă. Bărbatul în vârstă de 88 de ani locuiește în orășelul Emilianópolis. Totul a început pe 16 mai, când bătrânul a fost internat la Santa Casa din Presidente Bernardes pentru probleme respiratorii grave. După ce starea sa s-a agravat, un medic i-a certificat decesul și au fost activate procedurile obișnuite, scrie Fan Page. Trupul său a fost apoi transferat la o casă funerară din orașul Presidente Prudente pentru o priveghi.

Și tocmai acolo, așa cum relatează și portalul web G1, în timpul pregătirii corpului în marja înmormântării, s-a întâmplat inimaginabilul. Operatorii au observat niște mișcări suspecte în abdomen.

S-a trezit la casa funerară

Au decis să o alerteze pe asistenta medicală, Jacqueline Brogiato, care a intervenit imediat și a realizat că bărbatul încă respira. „Singurul nostru gând a fost să-l salvăm”, a declarat ea presei locale. Căile respiratorii i-au fost apoi eliberate și au fost efectuate primele proceduri de urgență, în așteptarea sosirii echipei medicale, care l-a intubat și l-a transferat înapoi la spital.

Juraci este acum internat la terapie intensivă la Spitalul Santa Casa al lui Presidente Prudente. Este intubat și se află în stare gravă, dar stabilă. Familia sa, care între timp făcea deja aranjamente funerare, a declarat că inițial au crezut că este o farsă când au primit apelul de la casa funerară.

De asemenea, trebuie menționat că problema a luat și o întorsătură judiciară. Poliția Civilă a lansat o anchetă privind neacordarea de asistență împotriva medicului care a certificat decesul. Spitalul Presidente Bernardes a anunțat o anchetă internă pentru a clarifica succesiunea evenimentelor. Potrivit avocatului familiei, Carlos Alberto Carneiro, întârzierea tratamentului ar fi putut agrava starea deja slăbită a vârstnicului.

