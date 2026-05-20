Donald Trump şi fiii săi au primit imunitate fiscală "pe viaţă". Cum au învins fiscul american

Autorităţile fiscale americane nu vor avea voie să urmărească pretenţii împotriva lui Donald Trump, a fiilor săi mai mari şi a Trump Organization, în baza unui acord menit să oprească procesul de 10 miliarde de dolari intentat de preşedinte împotriva Internal Revenue Service (IRS). Acordul cu Departamentul Justiţiei vine la o zi după ce guvernul a înfiinţat un fond de 1,8 miliarde de dolari pentru a-i despăgubi pe aliaţii preşedintelui afectaţi de presupusul "lawfare" (folosirea justiţiei ca armă politică - n. red.), scrie Financial Times.

"Statele Unite ELIBEREAZĂ, RENUNŢĂ, ACHITĂ şi DESCARCĂ PENTRU TOTDEAUNA fiecare dintre reclamanţi de, şi sunt prin prezenta ÎMPIEDICATE şi EXCLUSE PENTRU TOTDEAUNA de la urmărirea sau continuarea oricăror pretenţii", a scris procurorul general interimar Todd Blanche într-un document publicat marţi, în legătură cu cazul deschis în ianuarie de Trump, fiii săi Donald Trump Jr. şi Eric Trump şi Trump Organization.

Decizia s-ar referi doar la audituri existente

Un purtător de cuvânt al Departamentului Justiţiei a declarat pentru FT că decizia de a împiedica IRS (ANAF-ul american) să urmărească pretenţii împotriva lui Trump se referă "doar la orice audituri existente".

"Ar avea puţin sens să fie soluţionate mai multe pretenţii semnificative dacă oricare dintre părţi s-ar putea întoarce pur şi simplu şi ar încerca să iniţieze alte pretenţii adverse care ar fi putut fi urmărite anterior", a adăugat purtătorul de cuvânt al DoJ.

Danny Werfel, comisar IRS în timpul fostului preşedinte Joe Biden, a remarcat însă că "nu ştie de niciun precedent în care IRS să fi fost de acord în avans să renunţe permanent la examinarea declaraţiilor fiscale depuse anterior pentru o anumită persoană sau companie".

"Fie că eşti preşedintele sau Joe the Plumber (instalatorul Joe - n. red.), oamenii se aşteaptă ca aceleaşi reguli fiscale şi acelaşi cadru de aplicare a legii să se aplice tuturor", a mai spus Danny Werfel.

Democraţii ăl acuză pe Trump că şi-ar "îmbogăţi propriii prieteni"

Decizia de luni a Departamentului Justiţiei de a lansa fondul pentru persoanele care spun că sunt victime ale unor investigaţii şi urmăriri penale nedrepte în timpul administraţiilor anterioare a atras critici puternice din partea democraţilor şi scepticism din partea unor republicani din Congres.

Patty Murray, senatoare democrată, l-a acuzat marţi pe Trump că a creat un "fond netransparent pentru a-şi îmbogăţi propriii prieteni": "Ceea ce discutăm aici nu este nimic mai puţin decât preşedintele în funcţie al Statelor Unite care jefuieşte Trezoreria pentru propriul câştig".

Trump ştia "foarte puţin" despre fondul de 1,8 mld. dolari

Trump declarase luni că nu a avut niciun rol în înfiinţarea fondului şi că ştia "foarte puţin despre el". Întrebat dacă el sau membrii familiei sale vor primi compensaţii din fond, Trump a spus că plăţile vor fi "stabilite de un comitet format din patru sau cinci oameni respectaţi şi foarte străluciţi în ceea ce fac".

Vicepreşedintele JD Vance a adăugat, într-o conferinţă de presă de marţi, că "încercăm să despăgubim oameni în cazurile în care s-a aruncat cartea asupra lor [şi] au fost trataţi nedrept de sistemul juridic".

Michael Caputo, care a lucrat în prima administraţie Trump, i-a trimis marţi o scrisoare lui Blanche în care solicită 2,7 milioane de dolari "cu titlu de restituire şi rambursare" din fond, susţinând că "mecanismul guvernamental a fost în mod clar transformat într-o armă împotriva familiei mele" din 2016 până în 2025, începând cu investigaţia FBI privind legăturile dintre Rusia şi prima campanie prezidenţială a lui Trump.

Procesul intentat de Trump împotriva IRS a fost depus în ianuarie şi a pornit de la divulgarea unor documente fiscale scurse de un fost contractor al IRS către mai multe instituţii media şi organizaţii în 2019 şi 2020.

Trump Organization a transmis că acordul "urmăreşte să ofere o responsabilizare semnificativă" pentru "eşecul sistemic" al IRS care a dus la "divulgarea ilegală" a informaţiilor fiscale ale preşedintelui, ale fiilor săi şi ale 500 de entităţi afiliate Trump Organization.

