Gheorghe Hagi, anunţ înainte de meciurile amicale din iunie: "Luăm 33 de jucători la lot, câte trei pe post"

Gheorghe Hagi, noul selecţioner al României, a susţinut, miercuri, o conferinţă de presă prin care a prefaţat meciurile amicale pe care naţionala de fotbal a Românie le va susţine în luna iunie.

"Tricolorii" vor înfrunta echipa Georgiei pe 2 iunie, la Tbilisi, de la 20.00, ora României, iar pe 6 iunie, de la ora 20.45, pe Stadionul Steaua, naţionala României primeşte replica Ţării Galilor.

Sunt primele meciuri din al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi ca selecţioner al României, iar acesta a anunţat, deja, că vrea să profite de aceste partide pentru a verifica mai mulţi jucători în perspectiva duelurilor pe care România le va avea de disputat în toamnă, în UEFA Nations League.

"Decizia mea și a staff-ului este că vom lua 33 de jucători, câte trei pe post. Toți se încadrează, într-un fel sau altul, în acele criterii pe care vi le-am spus: jucător experimentat, jucător de vârstă foarte bună și al treilea jucător, foarte talentat, foarte tânăr, care poate aduce energie și entuziasm în colectiv. Am decis să luăm trei jucători pe post, deoarece față de ceilalți selecționeri eu sunt nou și ei trebuie să mă cunoască, să ne prezentăm în fața jucătorilor cu conceptul tehnic, viziunea, strategia și filosofia noastră. Va fi primul contact cu ei, apoi, din septembrie încolo, va începe adevărata competiție. Acum am vrut să fie cât mai mulți jucători, ca să mă cunoască și pe mine și staff-ul meu, să vadă cum gândim, care este filosofia noastră, cum vrem să jucăm noi fotbalul", a fost mesajul transmis de Gheorghe Hagi.

Selecţionerul a precizat că va anunţa lotul României în două etape. În prima etapă, vineri, 22 mai, vor fi anunţaţi undeva la peste 20 de "tricolori", restul urmând a fi anunţaţi după disputarea meciurilor de baraj pentru calificarea în cupele europene, FCSB - FC Botoşani şi Dinamo Bucureşti - Învingătoarea dintre FCSB şi FC Botoşani.

Primul meci oficial al "tricolorilor" va fi pe 25 septembrie, la Stockholm, când România înfruntă Suedia, în prima etapă din UEFA Nations League. Pe lângă nordici, echipa noastră mai are de înfruntat, în grupa de UEFA Nations League, şi Polonia şi Bosnia Herţegovina.

