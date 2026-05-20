"Îmblânzitorii lui Putin". UE ia în calcul să-i trimită pe Merkel sau Draghi la negocierile cu Rusia

Presiune tot mai mare la Bruxelles ca Europa să trimită un emisar la negocierile cu Rusia privind războiul din Ucraina, în condiţiile în care discuţiile conduse de SUA bat pasul pe loc. Numele luate în considerare la Bruxelles pentru această misiune sunt fostul cancelar german Angela Merkel sau fostul preşedinte al Băncii Central Europene, Mario Draghi, relatează Financial Times.

Miniştrii de Externe ai statelor UE vor discuta, săptămâna viitoare, la o reuniune în Cipru, pe cine să trimită la discuţii cu Vladimir Putin în numele Europei, dezvăluie Financial Times, citând surse. Informaţia vine în contextul în care tot mai multe voci din Europa cer redeschiderea canalelor oficiale de comunicare cu Rusia, iar SUA şi Ucraina au transmis că susţin o implicare europeană directă în discuţiile cu Vladimir Putin privind războiul din Ucraina.

Administraţia lui Donald Trump este distrasă în prezent de războiul din Iran. Casa Albă le-a transmis europenilor că nu se opune la discuţii cu Putin în paralel cu negocierile de pace conduse de SUA, care oricum "nu funcţionează", potrivit unei surse citate de FT.

Posibili emisari: Merkel, Draghi, Stubb sau Niinisto

Articolul continuă după reclamă

Bruxellesul nu a mai vorbit cu Moscova din 2022, cu excepţia unor tentative rare ale unor lideri europeni. Însă UE se teme acum că lipsa de progres în negocierile conduse de SUA, pusă pe seama pretenţiilor teritoriale inflexibile ale lui Putin, a lăsat-o pe margine şi vulnerabilă în faţa unui acord nefavorabil.

La Bruxelles se vorbeşte tot mai intens despre un emisar comun al blocului, deşi nu există consens privind cât de fezabilă ar fi ideea şi ce mandat ar avea un astfel de emisar. O altă problemă este deschiderea lui Putin. Pe lângă Draghi şi Merkel, alte guverne i-au propus ca posibili reprezentanţi pe preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, şi pe predecesorul acestuia, Sauli Niinisto, potrivit surselor citate.

Un înalt oficial ucrainean a declarat că preşedintele Volodimir Zelenski şi-ar dori "pe cineva ca Draghi" sau un "lider de stat puternic, aflat în funcţie", care să conducă partea europeană în discuţiile cu Rusia. Zelenski ar urma să discute despre asta cu liderii Franţei, Germaniei şi Marii Britanii mai târziu în această săptămână.

Draghi, un tehnocrat care s-ar potrivi situaţiei

Draghi este considerat o opţiune sigură şi respectată în întreaga UE, pentru că este un tehnocrat care s-ar putea potrivi situaţiei. De partea cealaltă, Merkel, considerată de unele voci ca având prea multă încredere în trecut în Putin, a declarat luni că nu e bine că Europa nu a fost inclusă în negocierile cu Rusia, dar că subestimarea acestuia ar fi o greşeală.

Întrebată dacă ar accepta să se implice, fosta cancelară a răspuns că, probabil, alţii sunt mai potriviţi, precizând că Putin i-ar lua în serios doar pe liderii aflaţi în funcţie. Întrebat separat despre varianta Merkel, cancelarul Friedrich Merz a refuzat să comenteze nume, spunând că partenerii din UE "discută această chestiune în profunzime".

Merkel a fost multă vreme rivala politică a actualului cancelar, unii colegi din partid criticând-o pentru că, în timpul mandatului ei, a adâncit dependenţa energetică a Germaniei de Rusia. Un parlamentar din partid a numit ideea trimiterii lui Merkel la discuţiile cu Putin drept "absurdă".

Referitor la celelalte variante, un înalt oficial european a spus că, deşi Niinisto "este unul dintre puţinii europeni care au o relaţie de lucru cu Putin, ruşii sunt foarte supăraţi pe Finlanda în prezent". Ţara nordică a renunţat la poziţia sa neutră şi a aderat la NATO ca răspuns la războiul din Ucraina. "Cred că ar trebui să fie cineva dintr-o ţară precum Olanda sau Portugalia, care nu are bagajul ţărilor din Est", a adăugat oficialul.

Reuniunea miniştrilor de Externe ai UE va include şi discuţii despre ce ar cere Europa într-o relaţie post-război cu Rusia, care ar fi liniile roşii pentru o eventuală înţelegere privind Ucraina şi care ar fi condiţiile prealabile pentru deschiderea discuţiilor cu Kremlinul.

Putin ar accepta un reprezentant care "să nu fi vorbit Rusia de rău"

Putin susţine că este deschis la discuţii cu un reprezentant european, cu condiţia ca emisarul să "nu fi spus tot felul de lucruri urâte" despre Rusia. El l-a propus recent pe vechiul său prieten Gerhard Schroder, predecesorul lui Merkel, variantă respinsă ferm atât de europeni, cât şi de Kiev.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, a salutat săptămâna trecută eforturile europene de a deschide o linie de comunicare cu Moscova. "Sperăm că va prevala o abordare practică şi că aceasta va avea un impact real. Putin este la un simplu telefon distanţă pentru ţările europene", a spus Peskov.

Unele guverne sunt nemulţumite de aceste discuţii şi se tem că nu vor face decât să arate diviziunile din UE privind Ucraina şi Rusia. "Nu este ceva ce discuţi în public înainte să o faci", a comentat un diplomat european.

Ucraina vrea ca Europa să îl preseze pe Putin să accepte îngheţarea războiului

Ucraina vrea ca Europa să îl preseze pe Putin să accepte un armistiţiu imediat, care ar îngheţa actualele linii ale frontului, potrivit unui înalt oficial european. Însă Rusia a respins categoric un astfel de demers al oficialilor francezi în februarie. "Au fost umiliţi", a spus oficialul european.

Rusia a semnalat că ar fi mai deschisă la un mesaj european mai "constructiv", potrivit unor surse de la Moscova implicate în discuţii pe canale neoficiale. Însă europenii "nu spun încă nimic valoros. Sunt doar lozinci de tipul susţinem o pace justă pentru Ucraina", a spus una dintre surse, adăugând că Moscova ar prefera mai degrabă să discute direct cu o mare putere europeană decât cu blocul european în ansamblu, deoarece, "aşa cum recunosc europenii, poziţia comună ar fi slabă, pentru că ar face concesii ţărilor mici pentru a păstra unitatea europeană".

Georgiana Dulgheru Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰