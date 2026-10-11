"Google-ul rusesc", atacat din nou de ucraineni. A treia lovitură din ultimele zile

Încă un centru de date al gigantului tehnologic rus Yandex, supranumit Google-ul rusesc, a fost atacat cu drone de armata ucraineană. În urma incidentului, mai multe servicii ale companiei au fost întrerupte atât în Rusia, cât şi în ţări vecine.

Atac asupra unui centru de date al Yandex - Telegram / astrapress

Compania Yandex a semnalat, duminică dimineața, probleme de alimentare cu energie electrică la centrul de date aflat în estul Moscovei. A anunţat pe canalul oficial de Telegram că echipele tehnice lucrează pentru remedierea avariei, notează The Kyiv Independent.

„În urma unui atac cu drone, infrastructura centrului de date Vladimir (la est de Moscova) a fost avariată. Activitatea centrului de date a fost complet întreruptă”, a transmis compania.

Incidentele au venit pe fondul unui nou atac cu drone asupra infrastructurii tehnologice ruse, acesta fiind al treilea atac din ultimele zile asupra infrastructurii Yandex, după loviturile confirmate în regiunile Reazan și Kaluga, în zilele de joi și vineri.

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Problemele de care s-au lovit clienţii Yandex

Oprirea centrului de date a generat perturbări majore pentru utilizatori. Clienții aplicației Yandex Go, aplicație de ridesharing, din Rusia, Serbia, Kazahstan, Belarus și Armenia au semnalat că nu pot comanda curse, în timp ce aplicația Yandex Pro, destinată șoferilor și curierilor, a devenit indisponibilă, potrivit presei independente din Rusia.

Incidentul urmează altor două atacuri recunoscute oficial de Yandex în cursul săptămânii. Joi, o dronă a provocat un incendiu la facilitatea din Sasovo, regiunea Reazan, forțând suspendarea completă a operațiunilor pe o perioadă nedeterminată. Vineri, o altă lovitură a avariat centrul din Kaluga, dezactivând mai multe module de servere.

Sâmbătă, Yandex a modificat acordul de utilizare a serviciilor sale, incluzând atacurile cu drone și rachete în categoria circumstanțelor de forță majoră, care pot exonera compania de anumite obligații contractuale.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că forțele ucrainene răspund simetric.

„Răspundem întotdeauna cu aceeași monedă. Rusia a atacat și continuă să atace centrele noastre de date”, a spus liderul de la Kiev, despre atacurile ucrainene asupra infrastructurii tehnologice a Rusiei.