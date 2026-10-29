Grevă naţională în Italia, pe 30 octombrie. Aeroporturile, autostrăzile şi transportul public, afectate

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe românii care se află în Italia, tranzitează țara sau intenționează să călătorească acolo că vineri, 30 octombrie, va avea loc o grevă la nivel național, care va afecta transporturile, educația și sănătatea.

Potrivit MAE, transportul aerian va fi afectat pe parcursul întregii zile de 30 octombrie, între orele 00.00 și 23.59. În sectorul feroviar, greva este anunțată de joi, 29 octombrie, de la ora 21.00, până vineri, 30 octombrie, la ora 20.59.

Transportul public local va funcționa în condiții stabilite în funcție de fiecare zonă, iar circulația pe autostrăzi ar putea fi afectată începând de joi seară, de la ora 22.00.

MAE avertizează și asupra posibilității organizării unor proteste în principalele aglomerări urbane din Italia, în contextul întreruperii serviciilor publice și private.

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Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44, +39 06 835 233 52, +39 06 835 233 58, +39 06 835 233 56, +39 06 835 233 69, +39 06 835 233 71 și +39 06 835 233 74. Apelurile sunt preluate în regim permanent prin Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate.

Pentru situații dificile, speciale sau urgente, românii au la dispoziție și numerele de urgență ale misiunilor diplomatice și consulare din Roma, Milano, Bologna, Torino, Trieste, Bari și Catania.