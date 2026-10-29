UE renunță la ideea de a acorda Canadei statutul de membru asociat. Ţările care s-au opus

Uniunea Europeană renunţă la ideea de a acorda Canadei statutul de membru asociat, după opoziţia unor state importante, printre care Germania, Franţa şi Grecia. În schimb, Bruxelles-ul propune o asociere tot mai strânsă cu Ottawa, fără ca aceasta să însemne aderarea cu drepturi depline la blocul comunitar.

Țările UE au renunțat la ideea de a oferi Canadei statutul de "membru asociat" al blocului comunitar format din 27 de state, optând în schimb pentru o formulare mai puțin fermă, care promite o "asociere tot mai strânsă", înaintea summitului UE-Canada din 2027, potrivit celei mai recente versiuni a proiectului de declarație, consultată de POLITICO.

Un grup de țări, printre care Germania, Grecia și Franța, s-a opus menționării statutului de membru asociat într-o declarație comună UE-Canada, care urmează să fie publicată la Montreal, au declarat diplomații.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propusese inițial acordarea statutului de "membru asociat" Canadei în discursul său privind Starea Uniunii Europene din septembrie, luând prin surprindere unele state membre.

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O versiune anterioară a proiectului de declarație comună prevedea că UE și Canada vor "lucra pentru a defini, până la summitul UE-Canada din 2027, conceptul de membru asociat, care să reflecte, prin această asociere și mai strânsă, eforturile și cooperarea noastră comune în vederea atingerii obiectivelor împărtășite privind prosperitatea, securitatea economică și autonomia strategică".

În versiunea finală, textul prevede: "Vom crea o asociere și mai strânsă între Canada și UE (...) și vom lucra pentru a defini, până la summitul UE-Canada din 2027, conceptul unei asocieri tot mai strânse a Canadei cu UE, fără a ajunge însă la statutul de membru cu drepturi depline".

Mai departe, în declarație, formularea se schimbă din "și mai strânsă" în "tot mai strânsă". Textul are încă nevoie de aprobarea finală.

Deși țările nu se pun de acord asupra formulării care să descrie relația dintre cele două părți, Bruxelles-ul nu își diminuează oferta adresată Canadei privind extinderea considerabilă a parteneriatului.

"Vestea bună este că nu contează denumirile sau terminologia folosită. Ceea ce contează este diferența pe care o va face în viețile canadienilor", a declarat marți premierul canadian Mark Carney.