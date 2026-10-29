Partidul lui Netanyahu acuză arabii că au furat alegerile şi cere anchete. Poliţia spune că nu există dovezi

Poliția israeliană a respins acuzația formulată de Likud, partidul de dreapta al premierului Benjamin Netanyahu, că partidele arabo-israeliene ar fi "furat alegerile" desfășurate marți, relatează joi publicațiile Times of Israel și Ynet, preluate de agenția EFE.

"Nu există probe care să o susțină. Ziua electorală a decurs cu foarte puține incidente care ar fi putut afecta integritatea procesului, inclusiv prin comparație cu alegerile anterioare", a declarat o sursă din cadrul poliției, potrivit Agerpres.

Răspunsul vine după ce partidul Likud a cerut poliției și Shin Bet (n.r.: serviciul de informații interne) să investigheze posibile neregularități în secțiile de votare din comunitățile arabe, unde populația majoritară este formată din palestinieni cetățeni israelieni. După ce la aceste secții de votare prezența la urne a crescut semnificativ, Likud a acuzat partidele arabe că 'fură alegerile'.

"Trebuie subliniat că nu există probe, nici din investigații, nici din activitatea serviciilor de informații, care să susțină astfel de afirmații", a adăugat sursa citată din cadrul poliției.

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Și un oficial din Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins, miercuri, acuzațiile de fraudă avansate de Likud.

De partea sa, acest partid a afirmat că a transmis serviciilor de securitate și CEC "sute de mărturii și probe" în legătură cu presupuse neregularități, printre care a menționat "mii de plicuri" care, conform versiunii formațiunii Likud, conțineau "bani cash împreună cu buletine de vot ștampilate pentru formațiunea Raam", un partid politic arab care, conform numărării parțiale a voturilor, ar urma să obțină 8 mandate în parlament.

Partidele arabe Raam - un acronim care înseamnă în ebraică "Lista Arabă Unită" - şi Lista Unificată (extremă stânga) au obţinut un scor-surpriză, cu mult peste aşteptări.

De-a lungul campaniei sale, Benjamin Netanyahu şi-a multiplicat atacurile împotriva acestor formaţiuni.

Marţi, în ziua alegerilor, el declara că "trei responsabili de rang înalt" de la Raam au fost arestaţi în sudul ţării având asupra lor plicuri cu bani.

În plus, partidul lui Netanyahu a acuzat incidente cu "amenințări și violență" împotriva personalului din secțiile de votare, cazuri în care mai mulți alegători au intrat împreună în cabinele de vot, cazuri de persoane care au votat sub identități false, discrepanțe între numărul de voturi și numărul de alegători, precum și utilizarea de software ilicit pentru mobilizarea alegătorilor.

Directorul general interimar al Comisiei Electorale Centrale (CEC) Dean Livneh a evocat un incident "neobişnuit" şi a anunţat că "poliţia a arestat" înaintea închiderii secţiilor de votare "indivizi care încercau să cumpere voturi".

După numărarea a 91% din buletinele de vot, coaliția de dreapta condusă de partidul Likud al lui Netanyahu ar obține 53 din cele 120 de mandate în parlament (Knesset), în timp ce blocul de opoziție Yashar! condus de Gadi Eisenkot ar obține 48 de mandate, iar partidele arabe 19 mandate.

Această numărare parțială și sondajele la ieșirea de la urne anticipează că niciuna dintre principalele două coaliții, cea a lui Netanyahu și cea a lui Eisenkot, nu va obține majoritatea absolută