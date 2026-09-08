Grevă şi revoltă la Turnul Eiffel după ce angajatelor li s-a cerut să plece în timpul vizitei unui grup hindus

Turnul Eiffel a fost închis luni, după ce angajații au intrat în grevă spontană. Aceștia au fost revoltați de faptul că femeilor care lucrează acolo li s-a cerut să plece în timpul vizitei unui grup religios hindus, scrie BBC. Obiectivul s-a redeschis marţi.

Mişcarea spirituală hindusă Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS), criticată de o parte a diasporei indiene, care o consideră deosebit de conservatoare şi naţionalistă, a sfinţit duminică primul său templu important din Franţa, la Bussy-Saint-Georges, lângă Paris.

O delegaţie a grupului a efectuat sâmbătă o procesiune culturală pe Sena şi o vizită la Turnul Eiffel. Personalul Turnului Eiffel a denunţat într-un comunicat "instrucţiunile profesionale care au condus la excluderea, înlocuirea şi ignorarea femeilor salariate din cauza sexului lor" în timpul vizitei.

Societatea de exploatare a Turnului Eiffel (SETE) a recunoscut că delegaţia hindusă a solicitat ca vizita să fie organizată limitând "interacţiunile cu femeile" şi a admis că "aceste condiţii nu ar fi trebuit acceptate".

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"Nu este acceptabil ca (acele) condiţii" cerute de delegaţia hindusă "să poată fi tolerate", a reacţionat pe reţeaua socială X primarul socialist al Parisului, Emmanuel Grégoire, adăugând că o anchetă va fi "demarată cât mai curând posibil".

Furie la Paris

Luni a avut loc o întâlnire între membrii personalului şi conducerea Turnului Eiffel, care a rămas închis toată ziua, monumentul urmând să fie redeschis în condiţii normale marţi dimineaţă, potrivit unei reprezentante a personalului SETE.

"Vom face lumină asupra a ceea ce s-a întâmplat şi vom trage concluziile necesare", a declarat pentru AFP un alt responsabil, preşedintele SETE, Ariel Weil, un ales socialist parizian.

"Dorim (...) să ne prezentăm scuzele sincere tuturor celor care ar fi putut fi afectaţi sau deranjaţi de această situaţie", a reacţionat BAPS pe X. "Înţelegem îngrijorările exprimate şi le luăm foarte în serios", a scris acesta, precizând că vizita a avut loc "la începutul programului obişnuit de vizitare, pentru a limita cât mai mult posibil orice neplăcere pentru ceilalţi vizitatori".

Obiectivele BAPS sunt contestate de o parte a diasporei indiene, precum asociaţia Indian Alliance Paris, care a văzut în inaugurarea templului din Franţa o nouă ofensivă a "supremaţiei hinduse", cu "o viziune conservatoare şi naţionalistă hindusă asupra lumii".