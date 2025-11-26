Grupare de hoţi români, destructurată după jafuri de 800.000 € în UK. Ce ascundeau în fortăreaţa lor din Bacău

O grupare de crimă organizată din România, care a furat 800.000 de euro din bancomatele din Marea Britanie, a fost destructurată după o operațiune complexă desfășurată în Regat și în România. Membrii bandei, care și-au afișat sfidarea față de poliție inclusiv prin inscripţii pe fundul unei piscine, au fost condamnați la peste 18 ani de închisoare.

Șase membri ai grupării românești au fost condamnați după ce au recunoscut acuzațiile de conspirație la fraudă și spălare de bani. Gruparea se autointitula "F*** the Police", iar mesajul obscen era inscripționat atât pe poarta unei proprietăți din România, cât și pe fundul piscinei din aceeași curte, relatează Daily Mail.

Anchetatorii au stabilit că banda a furat 800.000 de euro în aproximativ 3.300 de tranzacții, folosind dispozitive sofisticate pentru a păcăli sistemele de securitate ale bancomatelor. Membrii rețelei acționau cu sprijinul unor persoane care stăteau de pază, iar baza lor operațională în Marea Britanie era în Luton, Bedfordshire.

Piscină cu mesaj obscen, Lamborghini și Porsche confiscate

Primele arestări au avut loc în Marea Britanie, după ce poliția a primit mai multe sesizări privind tranzacții frauduloase. Ulterior, autoritățile române au declanșat o anchetă separată, alertate de stilul de viață extravagant al membrilor grupării.

În județul Bacău au avut loc 18 percheziții, cu sprijinul Europol și Eurojust. La una dintre adrese, anchetatorii au găsit complexul în stil fortăreață al grupării: o piscină în aer liber cu mesajul obscen "F*** the Police" scris pe fund și același text pe poartă. În curte au fost găsite și mașini de lux, inclusiv un Lamborghini și un Porsche.

În Marea Britanie, polițiștii au confiscat plăci electronice programate să păcălească sistemele bancomatelor și chiar un ATM cumpărat din China, semn că membrii grupării lucrau la metode noi de fraudă.

Condamnări însumează peste 18 ani de închisoare

În total, șase membri ai rețelei au fost condamnați în această lună la Luton Crown Court:

Razvan Verde, 31 de ani, fără domiciliu stabil - 4 ani și 4 luni de închisoare. A avut un rol de coordonare și a recrutat noi membri. A fost implicat direct în fraude de aproape 340.000 de euro.

Gabriel Rosu, 33 de ani, din Luton - 3 ani și jumătate. Implicat în organizare și planificare; pe telefonul lui au fost găsite imagini cu locații vizate.

Constantin Boghiu, 25 de ani, din Luton - 3 ani și 3 luni. A făcut 35 de deplasări la bancomate și a provocat prejudicii de 150.000 de euro.

Marius Chifan, 33 de ani, din Luton - 3 ani. A deschis conturi bancare, a procurat carduri și a participat la identificarea bancomatelor.

Alexandru Militaru, 25 de ani, din Thetford, Norfolk - 2 ani și 5 luni. Implicat în fraude de aproape 115.000 de euro.

Christian Cimpoesu, 28 de ani, fără domiciliu - 1 an și jumătate, condamnat în octombrie pentru implicarea în zece atacuri asupra bancomatelor.

Alți trei membri urmează să fie condamnați în decembrie și ianuarie. Toți vor fi deportați după executarea pedepselor.

Credeau că sunt deasupra legii

"Nu există nicio îndoială că acest grup credea că este deasupra legii atât în Marea Britanie, cât și în România. Disprețul lor față de autorități era evident, dar ne-au subestimat", a declarat detectivul Dan Barker, de la Unitatea de operațiuni speciale din regiunea de est.

El a mai spus: "Gruparea a folosit tehnologie extrem de sofisticată pentru a păcăli sistemele de securitate ale bancomatelor. Investigația noastră a reușit să reconstruiască metoda lor, iar acum colaborăm cu companiile care operează ATM-uri pentru a preveni astfel de atacuri în viitor".

