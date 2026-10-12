Grupare de români, acuzată că păcălește turiștii în Londra. Cât au cerut pentru o cursă de nici 2 km cu ricşa

O grupare formată din români este acuzată că înșală turiștii în centrul Londrei, la doar câțiva pași de Parlamentul britanic și de sediul Poliției Metropolitane. O investigație jurnalistică a scos la iveală practici prin care vizitatorilor li se cer sute de lire sterline pentru curse scurte cu ricșe, în timp ce comercianții autorizați se plâng de concurența ilegală.

Presa britanică dezvăluie cum o grupare de români ar păcăli turiștii la Londra - Daily Express | Captură YouTube

O investigație realizată de publicația britanică Daily Express a documentat activitatea unor operatori de ricșe din zonele turistice Westminster, Piccadilly și Leicester Square, unde vizitatorii ar fi taxați cu sume exagerate pentru deplasări scurte.

În zona podului Westminster, traversat anual de peste 15 milioane de turiști, operatorii autorizați susțin că sunt intimidați și eliminați treptat de pe piață de un grup organizat de persoane din România. În același timp, comercianții care vând înghețată în mod legal reclamă concurența unor rulote neautorizate, ai căror proprietari ar trata amenzile primite de la autorități drept simple cheltuieli de funcționare.

"O grupare de români transportă turiști și le cere 350 de lire sterline pentru curse scurte cu ricșa. Sunt escroci", a declarat pentru Daily Express un angajat al unei companii oficiale de turism.

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Turiști taxați cu sute de lire pentru curse scurte prin centrul Londrei

Jurnaliștii britanici au mers în zonele Westminster, Piccadilly și Leicester Square pentru a verifica practicile operatorilor de ricșe. Potrivit investigației, mai mulți dintre cei abordați au reacționat agresiv sau au plecat imediat ce li s-au cerut explicații.

Mai mulți conducători de ricșe au fost filmați în timp ce ascundeau liste laminate de tarife, pe care apăreau prețuri de până la 165 de lire sterline. Când au fost întrebați despre aceste sume, operatorii au susținut că nu înțeleg limba engleză.

Echipa Daily Express a urmărit și o ricșă roz care transporta doi turiști de la Westminster Bridge la Palatul Buckingham, pe o distanță mai mică de 1,6 kilometri.

Potrivit publicației, o asemenea cursă ar trebui să coste aproximativ 15 lire sterline conform plafoanelor tarifare propuse prin noile reglementări. În schimb, turiștii au declarat că șoferul le-a cerut 40 de lire sterline.

Cum acţiona gruparea de români

Confruntat cu întrebările jurnaliștilor despre suma solicitată, conducătorul ricșei a refuzat să ofere explicații și a afirmat că nu vorbește engleză.

Un șofer cu experiență, care operează legal în zona Piccadilly, a vorbit despre dificultățile întâmpinate din cauza concurenței.

"Românii nu respectă regulile, înșală oamenii și câștigă mai mulți bani în mod ilegal", a declarat acesta.

Comercianții ilegali din apropierea London Eye ar trata amenzile ca pe o cheltuială obișnuită

Problemele semnalate de investigație nu se limitează la transportul turiștilor.

În apropierea London Eye, un comerciant autorizat de înghețată a declarat că licența pentru care plătește sume considerabile își pierde valoarea din cauza vânzătorilor neautorizați.

Potrivit acestuia, mai multe rulote cu înghețată parchează ilegal, inclusiv în zonele marcate cu linii galbene duble, și își continuă activitatea în ciuda sancțiunilor.

"Primesc amenzi și sunt mulțumiți cu asta. Pur și simplu parchează acolo în fiecare zi, toată vara. Amendă după amendă, pur și simplu nu le pasă", a declarat comerciantul.

Jurnaliștii l-au abordat și pe șoferul unei rulote care avea lipită pe geam o notificare galbenă de amendă emisă de autoritățile locale.

Acesta a plecat imediat de la fața locului, însă s-a întors la scurt timp, însoțit de alți comercianți neautorizați.

Scandalul a ajuns în atenția politicienilor britanici

Situația a provocat reacții din partea unor politicieni britanici, care au criticat modul în care autoritățile gestionează activitățile ilegale din centrul Capitalei.

Laila Cunningham, candidata partidului Reform UK la Primăria Londrei, a susținut că investigația arată că "legea și ordinea în Londra lui Sadiq Khan s-au prăbușit complet, chiar până la ușa Parlamentului".

"Dacă poliția noastră nu poate asigura ordinea nici măcar în zona din jurul New Scotland Yard și al Parlamentului, ce speranță mai are restul țării? Nu este vorba doar despre ricșe care operează ilegal sau rulote neautorizate cu înghețată, ci despre un simbol vizibil al unei Mari Britanii care nu mai funcționează", a declarat aceasta.

La rândul său, Chris Philp, responsabilul pentru afaceri interne din cabinetul din umbră al opoziției, a acuzat autoritățile că au permis ca legea să nu mai fie respectată.

"Este o rușine că escrocii pot jecmăni turiști chiar lângă Parlament și pot sfida poliția în timp ce fac asta", a declarat politicianul.

Acesta a criticat și guvernul laburist, pe care îl consideră responsabil pentru situație.

"Laburiștii au transformat legea într-o glumă, iar infractorii tratează amenzile ca pe un cost al afacerii, pentru că laburiștii nu le-au mai lăsat niciun motiv să se teamă."

"Regatul Unit nu ar trebui să fie niciodată un loc în care poți jefui vizitatorii chiar în fața sediului guvernării și să scapi nepedepsit", a adăugat Philp.

Noi reguli pentru ricșele din Londra, de la 30 octombrie

După decenii în care activitatea ricșelor a beneficiat de o lacună legislativă, autoritățile britanice pregătesc reguli mai stricte pentru acest tip de transport.

Noile prevederi, care urmează să intre în vigoare la 30 octombrie, vor introduce verificări obligatorii ale antecedentelor conducătorilor, cerințe minime privind cunoașterea limbii engleze și plafoane stricte pentru tarifele practicate.

Deși unii operatori se pregătesc să respecte noile condiții, investigația Daily Express susține că grupările acuzate de practici ilegale nu dau semne că intenționează să se conformeze.

Caroline Sargent, membră a conducerii Consiliului Westminster responsabilă de aplicarea reglementărilor, a explicat că Transport for London va avea un rol central în noul sistem.

"Transport for London va fi responsabilă de autorizarea și aplicarea noului regim pentru ricșe, inclusiv de controlul tarifelor, pentru a proteja pasagerii împotriva suprataxării."

Oficialul a cerut Primăriei Londrei să se asigure că noile reguli vor putea fi aplicate eficient împreună cu măsurile deja existente la nivel local.

"Dorim acum ca Primăria să se asigure că noul sistem este implementat într-un mod care să permită autorităților locale, precum Westminster, să îl integreze eficient în activitățile existente de control și să înțeleagă corect orice necesități suplimentare de resurse."

Sargent a precizat că autoritățile locale vor continua să folosească propriile atribuții pentru a combate comportamentul antisocial al conducătorilor de ricșe.

Autoritățile au confiscat rulote și au aplicat amenzi, însă comercianţii se întorc mereu

Jonathan Bartley, membru al conducerii Consiliului Lambeth, a declarat că autoritatea locală analizează măsuri suplimentare pentru protejarea publicului.

"Acești comercianți ilegali exploatează turiștii, funcționează în afara sistemului de autorizare menit să protejeze publicul și provoacă blocaje pe una dintre cele mai cunoscute și aglomerate rute de acces în districtul nostru", a explicat acesta.

Bartley a precizat că autoritățile au intervenit în repetate rânduri împotriva comercianților neautorizați.

"Consiliul Lambeth a luat măsuri semnificative de aplicare a legii, inclusiv confiscarea rulotelor cu înghețată și trimiterea în judecată a persoanelor pentru comerț ilegal. Numai în ultima lună, am obținut condamnări ale unor persoane pentru utilizarea rulotelor fără autorizație și pentru vânzarea produselor fără o licență valabilă pentru comerțul stradal."

Cu toate acestea, oficialul a recunoscut că sancțiunile existente nu sunt suficiente pentru a opri fenomenul.

"Faptul că unii comercianți pur și simplu revin după ce au fost îndepărtați, amendați sau trimiși în judecată arată că măsurile actuale nu sunt suficiente. Este o activitate ilegală profitabilă și persistentă, iar noi trebuie să fim pregătiți să analizăm ce alte măsuri putem lua pentru a o combate", a precizat Bartley.

Peste 200 de amenzi aplicate conducătorilor de ricșe în acest an

Poliția Metropolitană din Londra a transmis că desfășoară în continuare acțiuni împotriva activităților ilegale ale operatorilor de ricșe din centrul orașului.

"Poliția Metropolitană continuă să combată activitățile ilegale ale ricșelor din centrul Londrei, din cauza perturbărilor și problemelor pe care acestea le pot provoca locuitorilor și companiilor".

Reprezentanții instituției au explicat că polițiștii folosesc tot mai des ordinele de protecție a spațiului public, cunoscute sub denumirea PSPO, pentru a sancționa comportamentele antisociale și intimidante.

"Folosim într-o măsură mai mare atribuțiile prevăzute de ordinele de protecție a spațiului public pentru a amenda conducătorii de ricșe care au un comportament antisocial sau intimidant și pentru a-i îndepărta din zonele aglomerate. Peste 200 de amenzi în baza PSPO au fost aplicate conducătorilor de ricșe până acum în acest an."

Poliția a precizat că acuzațiile privind criminalitatea organizată, exploatarea persoanelor sau spălarea banilor sunt investigate atunci când există motive pentru deschiderea unor cercetări.