O rețea de aproximativ 30 de persoane este anchetată de procurorii DIICOT după ce ar fi folosit anunțuri false de vânzare pentru a fura conturile de socializare ale unor utilizatori. Victimele erau direcționate către pagini false de autentificare, unde își introduceau datele de acces, fără să știe că acestea ajungeau pe mâna suspecților. Ulterior, membrii grupării ar fi cerut bani în numele titularilor conturilor, iar sumele obținute erau transformate în criptomonede. Peste 100 de persoane ar fi fost vizate de această metodă de fraudă, potrivit anchetatorilor.

Procurorii DIICOT Piteşti au făcute cinci percheziţii domiciliare în judeţul Teleorman, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune şi spălare de bani.

20 de mandate de aducere

De asemenea, au fost puse în aplicare peste 20 de mandate de aducere emise pe numele persoanelor cercetate în acest dosar penal.

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”Din probatoriul administrat până în prezent a reieşit faptul că, în perioada cuprinsă între lunile septembrie 2024 si ianuarie 2025, s-a constituit şi a acţionat o grupare de criminalitate organizată, formată din aproximativ 30 de membri, în scopul obţinerii unor importante beneficii materiale din inducerea în eroare a unor persoane vătămate cu privire la destinaţia unor sume de bani transmise online”, au transmis, miercuri, procurorii DIICOT.

Ei au menţionat că unii dintre suspecţi, printr-o metodă de tip phishing, au utilizat anunţuri şi mesaje asociate postate pe o reţea de socializare, referitoare la anumite bunuri de vânzare, au creat aparenţa unor oferte legitime şi au determinat peste 100 de victime să acceseze linkuri ce conduceau către o pagină falsă de relogare.

”Astfel, au obţinut credenţialele de logare la conturile de socializare ale persoanelor vătămate, le-au restricţionat accesul şi, în numele acestora, au solicitat diverse sume de bani, care urmau să fie virate de persoanele prejudiciate în conturi bancare deschise pe numele altor membri”, a menţionat sursa citată.

Procurorii au explicat că, după obţinerea sumelor, persoanele cercetate au cumpărat monedă electronică prin intermediul unor platforme de schimb de criptomonede.

Audierile vor avea loc la sediul DIICOT Piteşti.