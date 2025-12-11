Minvest, Romaero, Remin şi Avioane Craiova, adăugate pe lista prioritară de reformă a Guvernului

Guvernul a adăugat încă patru companii pe lista primelor 17 întreprinderi care au intrat în procesul de reformă şi în analiza Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), condus de vicepremierul Oana Gheorghiu. Este vorba despre companii din portofoliul Ministerului Economiei, respectiv C.N.C.A.F. MINVEST S.A., ROMAERO S.A., C.N.M.P.N. REMIN S.A şi AVIOANE CRAIOVA S.A..

Guvernul a adoptat în şedinţa de joi un memorandum privind actualizarea listei întreprinderilor publice centrale care vor fi supuse analizei Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9, aprobată în şedinţa Guvernului din data de 5 decembrie 2025.

"Prin acest memorandum, alte 4 întreprinderi publice centrale vor fi supuse analizei Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9. Acestea vor completa lista cu primele 17 întreprinderi publice, care a fost aprobată în şedinţa Guvernului din data de 5 decembrie 2025, ca urmare a unei noi reuniuni a Comitetului. Astfel, sunt incluse în listă următoarele întreprinderi publice centrale din portofoliul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului: C.N.C.A.F. MINVEST S.A.; ROMAERO S.A.; C.N.M.P.N. REMIN S.A.; AVIOANE CRAIOVA S.A", arată Guvernul într-un comunicat.

Includerea acestora este necesară pentru asigurarea unui cadru unitar de monitorizare şi coordonare a implementării principiilor guvernanţei corporative, în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate prin PNRR, explică Executivul.

Alte 17 companii intră în procesul de reformă. TAROM şi Matrorex, printre ele

La începutul lunii decembrie, Guvernul a decis primele 17 companii care intră în procesul de reformă şi în analiza Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), condus de vicepremierul Oana Gheorghiu.

Între acestea sunt TAROM, Metrorex, companiile CFR, dar şi altele, fiind propuse de către ministerele de resort.

Sunt firme care, potrivit premierului, vor avea aprobate bugetele imediat după aprobarea bugetului naţional..

