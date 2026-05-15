Honda, prima pierdere anuală din istoria companiei. Constructorul japonez va reduce investițiile în electrice

Honda a anunțat prima pierdere anuală din istoria sa ca societate listată la bursă, după ce a înregistrat costuri de peste 9 miliarde de dolari generate de restructurarea diviziei de vehicule electrice.

Honda, prima pierdere anuală din istoria companiei. Cererea slabă pentru electrice lovește gigantul japonez - Hepta

Constructorul japonez a anunţat totodată că renunţă la obiectivele sale pe termen lung privind vânzările de automobile electrice şi suspendă pe termen nedeterminat proiectul de investiţii de 11 miliarde de dolari din Canada pentru producţia de vehicule electrice şi baterii, relatează Reuters, potrivit News.ro.

Pierderile uriașe din divizia EV au împins Honda pe minus

Directorul general Toshihiro Mibe a declarat că Honda abandonează ţinta potrivit căreia vehiculele electrice ar fi trebuit să reprezinte 20% din vânzările companiei până în 2030, precum şi obiectivul de a trece complet la automobile electrice sau pe bază de hidrogen până în 2040.

Honda a înregistrat o pierdere operaţională de 414,3 miliarde yeni în anul fiscal încheiat în martie, faţă de un profit de aproximativ 1,2 trilioane yeni în anul precedent.

Compania a contabilizat pierderi totale legate de afacerea EV de 1,45 trilioane yeni şi estimează costuri suplimentare de încă 500 de miliarde yeni în actualul exerciţiu financiar.

Rezultatele evidenţiază dificultăţile marilor producători auto tradiţionali în contextul încetinirii cererii pentru vehicule electrice şi al competiţiei intense din China.

Acțiunile Honda au crescut în ciuda pierderilor istorice

În ciuda pierderilor, acţiunile Honda au crescut cu aproape 4% după ce grupul a promis randamente pentru acţionari de cel puţin 800 de miliarde yeni în următorii trei ani şi a menţinut dividendul anual.

Honda mizează acum pe divizia profitabilă de motociclete pentru a susţine revenirea financiară. Compania estimează că va reveni pe profit în actualul an fiscal, prognozând un câştig operaţional de 500 de miliarde yeni.

Vânzările puternice de motociclete din India şi Brazilia au ajutat Honda să compenseze parţial impactul pierderilor din segmentul vehiculelor electrice şi scăderea vânzărilor auto din China.

Compania a avertizat însă că scumpirea materiilor prime şi efectele conflictului din Orientul Mijlociu ar putea reduce profitul operaţional cu aproximativ 313 miliarde yeni în acest an fiscal.

