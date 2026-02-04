Administraţia Trump retrage 700 de agenți ICE din Minnesota. Anunțul emisarului prezidenţial

Emisarul preşedintelui SUA la Minneapolis, Tom Homan, "Țarul frontierei”, a anunțat că administrația Trump reduce cu 700 de membri ai poliţiei imigraţiei (ICE) din Minnesota.

"Ca urmare a faptului că este nevoie de mai puțini ofițeri de aplicare a legii pentru a desfășura această activitate într-un mediu mai sigur, am anunțat că, începând imediat, vom retrage 700 de persoane", a declarat Homan, potrivit The New York Post.

Homan anunțase încă de săptămâna trecută intenția de a reduce efectivele, dar nu precizase un număr concret. Primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, a susținut că în oraș se aflau 3.000 de ofițeri federali pentru imigrație, în condițiile în care forța de poliție locală număra aproximativ 600 de persoane.

"De asemenea, am integrat complet personalul CBP (…) sub un singur lanț de comandă, unificat, nu sub două lanțuri", a adăugat Homan. "În orice operațiune amplă de aplicare a legii în care am fost implicat vreodată, a existat un singur lanț de comandă."

