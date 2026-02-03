Incident tulburător în Cehu Silvaniei, județul Sălaj. O biserică s-a prăbușit parțial, iar bucăți din ea au căzut peste mai multe autoturisme parcate pe trotuar și pe partea carosabilă. Pagubele materiale sunt însemnate.

Potrivit unor surse neoficiale, în jurul bisericii ar fi fost efectuate lucrări de săpătură, existând suspiciunea că acestea ar fi contribuit la instabilitatea structurii și, implicit, la prăbușire.

În acest moment nu există informații confirmate despre eventuale victime, primele date indicând doar pagube materiale. Autoritățile urmează să stabilească exact cauzele producerii incidentului și să evalueze situația la fața locului.

Ce spun salvatorii

În această seară, s-a primit un apel la numărul 112 prin care s-a anunțat faptul că turnul unei biserici din oraşul Cehu Silvaniei s-a prăbuşit peste partea carosabilă, circulația fiind blocată pe ambele sensuri.

Intervin pompierii din cadrul Pichetului Cehu Silvaniei şi pompieri din cadrul Detaşamentului Zalău cu o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD, un echipaj canin de căutare-salvare și un container Multirisc.

Se intervine pentru îndepărtarea elementelor de construcție prăbuşite în vederea căutării şi salvării unor eventuale victime surprinse atât în exterior, cât şi în interiorul bisericii. Misiunea este în dinamică.

