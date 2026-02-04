Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu temperaturi peste normal în vest, nord-vest, centru și sud-est. Maximele vor urca până la 16 grade în Banat și Crișana, în timp ce în sudul Olteniei vor fi doar 1-2 grade. Cerul va fi în general noros, cu ploi extinse în majoritatea regiunilor și izolat polei. Vântul va sufla moderat, cu intensificări locale, mai ales în Banat, Moldova, Dobrogea și în zona montană. Dimineața și noaptea, ceața va fi prezentă pe arii restrânse.

Vremea de mâine 5 februarie. Diferenţe mari de temperatură de la nord la sud. Maxime între 1 şi 16 grade

La noapte, valorile termice vor fi mult mai ridicate în sudul și estul teritoriului. Cerul va avea înnorări și va ploua în sud și sud-est, și pe arii restrânse în rest. La munte vor fi precipitații mixte și pe alocuri se va depune polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului, unde vor fi viteze de 50...70 km/h, în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali (90...100 km/h, viscolind trecător ninsoarea), dar local și temporar și în estul și sud-estul teritoriului (40...50 km/h), precum și în restul zonei montane (60...70 km/h pe creste). Temperaturile minime vor fi cuprinse între -4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 8 grade în Dealurile de Vest. Pe suprafețe mici, îndeosebi în sud și est, va fi ceață.

Vremea de mâine 5 februarie în ţară

Vremea va continua să se încălzească, astfel că valorile termice se vor situa peste normele perioadei, în special în vest, nord-vest, centru și sud-est. Cerul va fi temporar noros în regiunile vestice și nord-vestice, unde vor fi ploi pe arii restrânse, iar în rest va avea înnorări persistente și va ploua pe arii relativ extinse. Izolat se va forma polei. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în Banat (50...60 km/h), local în Moldova și Dobrogea (40...55 km/h), și pe spații mici în celelalte zone. Temperaturile maxime se vor încadra între 1...2 grade în extremitatea sudică a Olteniei și 14...16 grade în Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 și 7 grade. Pe arii restrânse, mai ales dimineața și noaptea, va fi ceață.

Vremea de mâine 5 februarie în Bucureşti şi în Cluj

La Bucureşti, vremea va continua să se încălzească. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar cea minimă va fi de 2...4 grade.

La Cluj-Napoca, temperaturile cresc considerabil, maxima zilei ajungând la 9 grade. Minima zilei va fi de 1 grad, iar vântul va sufla slab. Şansele de precipitaţii sunt slabe.

Vremea de mâine 5 februarie la munte

Vremea la munte se menține instabilă. La altitudini mari vor predomina ninsorile, în timp ce în restul zonelor montane sunt așteptate precipitații mixte. Pe alocuri, mai ales în Carpații de Curbură, în masivele estice ale Carpaților Meridionali și în zona de deal a Munteniei, cantitățile de apă vor fi însemnate, ajungând la 20...25 de litri pe metru pătrat. Izolat, există risc de formare a poleiului. Vântul va sufla tare în Munții Banatului și în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, unde rafalele vor atinge 90...100 km/h. În aceste regiuni, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea redusă. Pe arii restrânse, în special dimineața și noaptea, va fi ceață.

