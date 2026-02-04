Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a respins ferm raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanţilor din SUA, dominată de republicani, care susține că Uniunea Europeană ar încerca să "cenzureze internetul global" și libertatea de exprimare a cetățenilor americani.

- Reacția UE la raportul aliaților lui Trump care acuză CE de interferențe în alegerile din România: "Prostii" - Profimedia

"Pure prostii. Complet nefondate", a declarat Thomas Regnier, purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru afaceri digitale, referindu-se la raportul de 160 de pagini publicat de Comisia juridică a Camerei Reprezentanților din SUA, controlată de aliați ai lui Donald Trump, scrie Le Figaro.

Acuzații de cenzură și interferenţe în alegeri

Raportul susține că Bruxelles-ul ar fi desfășurat timp de un deceniu o campanie de reducere la tăcere a opiniilor politice critice, culminând cu adoptarea Legii privind serviciile digitale (Digital Services Act – DSA) în 2023. Documentul afirmă că această legislație ar discrimina companiile americane de tehnologie și ar fi fost folosită pentru a influența moderarea conținutului la nivel global.

Articolul continuă după reclamă

Autorii raportului acuză, de asemenea, Comisia Europeană că, în timpul pandemiei de Covid-19, ar fi presat platformele online să cenzureze conținut care punea sub semnul întrebării narațiunile oficiale despre virus și vaccinuri. Alte acuzații vizează presupuse presiuni exercitate asupra rețelelor sociale în contextul mai multor alegeri naționale din UE, precum și al alegerilor europene din 2024.

"Se pare că interferenţa în alegeri este ceva obişnuit pentru Comisia Europeană. Înaintea a cel puţin opt scrutinuri din şase ţări europene, înccepând din 2023, Comisia s-a întâlnit cu reprezentanţii platformelor pentru a-i presa să cenzureze discursul politic în zilele dinaintea votului", susţine Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor, pe reţeaua X.

Ce spun americanii despre cazul României

Conform aceleiaşi surse, este vorba despre alegeri din Irlanda (2024 şi 2025), Franţa (2024), Ţările de Jos (2023 şi 2025), Slovacia (2023), România (2024) şi Moldova (2024). "Iar noi documente, nepublice, aruncă îndoieli asupra acuzaţiilor privind interferenţa rusă care a făcut ca o instanţă din România să anuleze rezultatele alegerilor prezidenţiale din 2024 din ţară", afirmă Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor.

Potrivit sursei citate, reprezentanţii TikTok au declarat Comisiei Europene că nu au găsit "nicio dovadă" a unei campanii ruseşti coordonate pentru a-l impulsiona pe candidatul câştigător Călin Georgescu, principala acuzaţie formulată de autorităţile române, şi că au informat autorităţile despre acest lucru. "De atunci, relatările publice au arătat că presupusa campanie rusească pe TikTok a fost finanţată, de fapt, de un alt partid politic din România", susţine Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Audierea care a precedat publicarea raportului a fost intitulată "Amenințarea Europei la adresa libertății de exprimare și a inovației americane", fiind condusă de Jim Jordan, un aliat apropiat al lui Trump. Raportul a fost apreciat de Elon Musk, aflat în război cu UE, care a scris pe platforma X: "Tiranilor le place cenzura".

Reacția Comisiei Europene

Comisia Europeană susține că DSA nu limitează libertatea de exprimare, ci dimpotrivă, o protejează de influența excesivă a marilor platforme tehnologice. Regnier a subliniat că UE acționează pentru a preveni manipularea algoritmică a alegerilor și pentru a garanta procese electorale "libere și corecte".

"Libertatea de exprimare este un drept fundamental în Europa", a declarat acesta, adăugând că legislația digitală europeană urmărește responsabilizarea marilor companii de tehnologie, nu cenzura conținutului legitim.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reparaţi sau înlocuiţi electrocasnicele care se strică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰