Reacția lui Elon Musk la raportul SUA care acuză Comisia Europeană de ingerințe în alegerile din România

Miliardarul american Elon Musk a reacționat cu "wow" la mesajul distribuit pe platforma X de un propagandist rus, referitor la raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din SUA, care acuză Comisia Europeană de interferențe în alegerile din mai multe țări europene, între care și România.

Un popular cont de pe platforma X, care distribuie în mod constant conținut propagandist rus, a publicat marţi seară un mesaj în care susține în mod nefondat că "UE a trucat alegerile din România", referindu-se la un raport preliminar publicat de Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din SUA, în care se respinge existența dovezilor ingerințelor rusești în alegerile din România (2024). "Wow", a reacţionat Elon Musk

Raportul acuză, de fapt, CE că ar fi interferat în alegerile din mai multe state europene, nu doar din România, sub pretextul combaterii dezinformării și manipulării. Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din Statele Unite ale Americii este controlată de aliaţii lui Donald Trump din Partidul Republican, iar Elon Musk s-a arătat deranjat recent de faptul că a fost amendat de europeni din cauza conținutului de pe platforma X.

De pildă, Musk l-a acuzat marţi pe prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez că este "un tiran şi un trădător pentru poporul spaniol" după ce acesta a anunţat o serie de măsuri care vizează platformele digitale şi că procurorii vor explora modalităţi de a investiga posibile încălcări ale legii comise de Grok (AI-ul lui Musk), TikTok şi Instagram.

Și influencerul MAGA Mario Nawfal, un apropiat al lui Elon Musk, a postat pe X mesaje nefondate referitoare la acest raport. "Deci tot pretextul cu "ingerințele Rusiei" folosit pentru anularea alegerilor din România din 2024 se destramă. TikTok a declarat UE că nu a găsit nicio dovadă a unei campanii coordonate rusești care să îl susțină pe Călin Georgescu", a scris acesta.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a comentat spunând că raportul aliaților lui Trump reprezintă "o prostie completă".

Potrivit raportului publicat de Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților, Comisia Europeană ar fi presat platformele online să cenzureze discursul politic înaintea unor alegeri organizate în cel puțin șase țări europene, începând din 2023. Documentul susține că astfel de intervenții ar fi avut loc înaintea a cel puțin opt scrutinuri din Irlanda, Franța, Țările de Jos, Slovacia, România și Republica Moldova.

Ce spun americanii despre cazul României

În ceea ce privește România, legislativii americani afirmă că "noi documente, nepublice" ar pune sub semnul întrebării acuzațiile de interferență rusă care au dus la anularea alegerilor prezidențiale din 2024 de către o instanță. Conform raportului, reprezentanții TikTok ar fi declarat Comisiei Europene că nu au identificat "nicio dovadă" a unei campanii rusești coordonate menite să îl sprijine pe candidatul câștigător, Călin Georgescu, și că au informat autoritățile în acest sens.

Mai mult, Comisia Juridică susține că informații apărute ulterior arată că presupusa campanie de promovare de pe TikTok a fost, de fapt, finanțată de un alt partid politic din România, nu de actori ruși, așa cum au indicat inițial autoritățile române.

Reacția Comisiei Europene

Comisia Europeană respinge categoric acuzațiile. Un purtător de cuvânt al instituției a declarat că raportul de 160 de pagini realizat de "aliați ai lui Donald Trump" reprezintă "pure prostii", sugerând că documentul are un caracter politic.

Nu este prima dată când Elon Musk se poziționează public pe teme legate de politica europeană. După anularea alegerilor din România, acesta a fost acuzat de ingerință în politica UE, după ce a criticat mai mulți lideri europeni, inclusiv pe premierul britanic Keir Starmer, și și-a exprimat deschis sprijinul pentru partidul de extremă dreapta AfD din Germania.

