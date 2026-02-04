Rusia, acuzată de spionaj în spaţiu: "Călcâiul lui Ahile. Oricine poate paraliza națiuni întregi"

Două nave spațiale rusești au interceptat comunicațiile a cel puțin 12 sateliți cheie deasupra Europei, spun oficialii din domeniul securității. Navele spațiale spion rusești pot manipula traiectoriile sateliților europeni cheie și chiar îi pot prăbuși, spun oficialii din domeniul securității.

Spaţiul, următorul câmp de luptă al omenirii: "Călcâiul lui Ahile. Oricine poate paraliza națiuni întregi" - Profimedia

Vehiculele rusești, cunoscute sub numele de Luch-1 și Luch-2, au urmărit din ce în ce mai mult sateliții europeni pe fondul tensiunilor crescânde dintre Rusia și Occident de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Kremlin în 2022.

Datele orbitale arată că Luch-2 s-a apropiat de 17 sateliți europeni de la lansarea sa în martie 2023.

Interceptările nu numai compromit informațiile sensibile transmise de sateliții europeni, dar permit și Moscovei să le manipuleze traiectoriile și chiar să îi prăbușească, relatează Financial Times.

Articolul continuă după reclamă

Ambii sateliți ruși sunt suspectați de "SIGINT", a declarat pentru ziar generalul-maior Michael Traut, șeful comandamentului spațial al armatei germane.

SIGINT, sau Signals Intelligence, este practica de colectare și analiză a informațiilor din semnalele electronice interceptate, inclusiv comunicații (cum ar fi apeluri telefonice și e-mailuri) și emisii electronice de la sisteme (cum ar fi radar sau arme), pentru a înțelege activitățile, amenințările și intențiile adverse în scopuri de securitate națională.

Un alt oficial european de informații de rang înalt a declarat pentru FT că vehiculele se poziționează în mod deliberat în conul îngust de fascicule de date transmise de la stațiile terestre către sateliți. Aceștia au avertizat că sateliții sunt expuși riscului de interferențe și chiar distrugere din partea unor obiecte ostile care le înregistrează datele de comandă necriptate.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat într-un discurs susținut în septembrie anul trecut: "Rețelele de sateliți sunt călcâiul lui Ahile al societăților moderne. Oricine le atacă poate paraliza națiuni întregi."

"Activitățile rusești reprezintă o amenințare fundamentală pentru noi toți, în special în spațiu. O amenințare pe care nu trebuie să o mai ignorăm", a adăugat Pistorius.

General Maior Paul Tedman, șeful Comandamentului Spațial al Regatului Unit, a declarat în octombrie că Rusia vizează sateliții britanici săptămânal. El a emis avertismentul în timpul unei vizite la RAF Fylingdales din North Yorkshire, sediul Marii Britanii și al Sistemului de Avertizare Timpurie pentru Rachete Balistice al Statelor Unite.

Acest lucru vine în contextul în care Rusia și-a intensificat "războiul hibrid" în Europa, inclusiv tăierea și deteriorarea cablurilor și conductelor submarine, interferența cu semnalele GPS și efectuarea de incursiuni cu drone.

Amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO, a declarat în decembrie că alianța trebuie să adopte o abordare mai "agresivă" pentru a descuraja Moscova să lanseze noi atacuri hibride.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reparaţi sau înlocuiţi electrocasnicele care se strică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰