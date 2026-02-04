Antena Meniu Search
x

Curs valutar

O bunică și un copil, loviți de o șoferiță în Sectorul 3. Fetița de cinci ani a murit

Accident mortal în București, în Sectorul 3. Un copil de cinci ani și bunica sa au fost loviți de un autoturism. În zonă circulația este restricționată la 30 de km/h. 

de Redactia Observator

la 04.02.2026 , 17:57
O bunică și un copil, loviți de o șoferiță în Sectorul 3. Băiețelul de șase ani a murit Copil lovit de mașină

În urma impactului, copilul a fost rănit grav. A fost găsit în stop cardio-respirator de medicii sosiți la fața locului, însă în ciuda manevrelor de resuscitare, a fost declarat decesul.

Bunica s-a ales cu câteva răni. Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost 0.

Ce spun polițiștii

Articolul continuă după reclamă

La data de 04.02.2026, în jurul orei 16:25, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe str. Prevederii, Sector 3.

Din primele informații, o femeie în vârstă de 38 de ani a condus un autovehicul pe str. Prevederii, dinspre str. Mizil către str. Trapezului, iar când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 24, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi surprins și accidentat doi pietoni, o minoră în vârstă de 5 ani și bunica acesteia, în vârstă de 67 de ani, care s-ar fi aflat pe partea carosabilă.

În urma accidentului de circulație, echipajele de prim-ajutor sosite la adresă au intervenit pentru salvarea celor două victime, fiindu-i aplicate fetiței manevre de resuscitare, însă, din nefericire, medicii au declarat decesul acesteia.

De asemenea, femeia în vârstă de 67 de ani a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale suplimentare.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatele Alcooltest şi DrugTest, rezultatele indicate fiind "zero”, respectiv negativ. 

Traficul rutier este restricționat pe str. Prevederii, ambele sensuri de circulație, activitățile de cercetare fiind în dinamică la acest moment.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

copil calcat bucuresti sectorul 3
Înapoi la Homepage
Care este numele real al lui Ion Ţiriac. Chiar magnatul a dezvăluit tot! De ce nu l-a mai schimbat
Care este numele real al lui Ion Ţiriac. Chiar magnatul a dezvăluit tot! De ce nu l-a mai schimbat
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Fostul ministru de Interne a jucat fotbal! Marcator într-un meci de campionat: “Ce surpriză mi-ați făcut!”
Fostul ministru de Interne a jucat fotbal! Marcator într-un meci de campionat: “Ce surpriză mi-ați făcut!”
Coreea de Nord a executat copii de liceu pentru că s-au uitat la Squid Game. „Când aveam 16 ani ne duceau ca să vedem”
Coreea de Nord a executat copii de liceu pentru că s-au uitat la Squid Game. „Când aveam 16 ani ne duceau ca să vedem”
O fetiță de 5 ani a fost ucisă cu mașina în fața unei școli din București! Traficul este blocat
O fetiță de 5 ani a fost ucisă cu mașina în fața unei școli din București! Traficul este blocat
Comentarii


Întrebarea zilei
Reparaţi sau înlocuiţi electrocasnicele care se strică?
Observator » Evenimente » O bunică și un copil, loviți de o șoferiță în Sectorul 3. Fetița de cinci ani a murit