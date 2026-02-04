O bunică și un copil, loviți de o șoferiță în Sectorul 3. Fetița de cinci ani a murit

Accident mortal în București, în Sectorul 3. Un copil de cinci ani și bunica sa au fost loviți de un autoturism. În zonă circulația este restricționată la 30 de km/h.

În urma impactului, copilul a fost rănit grav. A fost găsit în stop cardio-respirator de medicii sosiți la fața locului, însă în ciuda manevrelor de resuscitare, a fost declarat decesul.

Bunica s-a ales cu câteva răni. Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost 0.

Ce spun polițiștii

La data de 04.02.2026, în jurul orei 16:25, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe str. Prevederii, Sector 3.

Din primele informații, o femeie în vârstă de 38 de ani a condus un autovehicul pe str. Prevederii, dinspre str. Mizil către str. Trapezului, iar când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 24, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi surprins și accidentat doi pietoni, o minoră în vârstă de 5 ani și bunica acesteia, în vârstă de 67 de ani, care s-ar fi aflat pe partea carosabilă.

În urma accidentului de circulație, echipajele de prim-ajutor sosite la adresă au intervenit pentru salvarea celor două victime, fiindu-i aplicate fetiței manevre de resuscitare, însă, din nefericire, medicii au declarat decesul acesteia.

De asemenea, femeia în vârstă de 67 de ani a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale suplimentare.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatele Alcooltest şi DrugTest, rezultatele indicate fiind "zero”, respectiv negativ.

Traficul rutier este restricționat pe str. Prevederii, ambele sensuri de circulație, activitățile de cercetare fiind în dinamică la acest moment.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

