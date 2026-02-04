Antena Meniu Search
Și-a comandat trei umbrele pe Temu, iar acum pensionarul este chemat în instanță

A vrut să profite de ofertă, fără să știe ce va urma. Un pensionar din Elveția, care și-a comandat de pe Temu trei umbrele, s-a trezit că este chemat în instanță. Și asta pentru că, pentru a beneficia de livrare gratuită, omul a cumpărat și două praștii cu orteze pentru brațe, la recomandarea firmei chinezești, produse considerate ilegale în țară.

de Redactia Observator

la 04.02.2026 , 18:30
Un pensionar în vârstă de 71 de ani a comandat trei umbrele în vara anului 2024, conform publicației Walliser Bote. I-a mai rămas doar o sumă mică din valoarea minimă a comenzii pentru livrare gratuită. Cât de convenabil a fost, așadar, faptul că Temu, potrivit pensionarului, i-a afișat automat două praștii cu orteze pentru brațe, la prețul de trei franci fiecare.

A crezut că sunt jucării

Bărbatul a susținut că a confundat praștiile cu jucării, conform mărturiei sale din instanță. Cu toate acestea, pensionarul a declarat că nu știa că praștiile în cauză sunt ilegale în Elveția. Legea elvețiană privind armele prevede că praștiile cu orteze pentru brațe sunt clasificate drept arme interzise.

Bărbatul nu deținea nici permis cantonal de scutire pentru cumpărare, nici permis de import. Prin urmare, Oficiul Federal pentru Vămi și Securitatea Frontierelor (BAZG) a confiscat coletul și l-a înaintat parchetului. Conform ordinului penal, parchetul a decis că acesta a încălcat legea armelor. Însă pensionarul a făcut apel. Cazul a ajuns la tribunalul districtual din Brig, Raronul de Est și Goms. A fost achitat, dar parchetul a făcut apel la tribunalul cantonal.

temu umbrele pensionar
