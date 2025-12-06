Încă o ţară europeană plăteşte oameni dornici să se mute pe insulele sale. Cei 84.000 € vin cu câteva condiţii

Irlanda oferă până la 84.000 de euro celor care se mută în insulele sale depopulate, dar programul vine cu reguli clare și cu un stil de viață care nu este pentru oricine.

Guvernul irlandez încearcă să readucă viața pe insulele sale tot mai pustii și izolate, lansând un program generos numit Our Living Islands. Cei care aleg să se mute pe una dintre aceste insule pot primi finanțări de până la 84.000 de euro, însă ajutorul este destinat exclusiv renovării caselor vechi și abandonate, nu achiziției de mobilier sau transformării locuinței în casă de vacanță.

Programul se adresează atât cetățenilor irlandezi, cât și străinilor, însă nu oferă avantaje în obținerea dreptului de rezidență. Cei din afara UE trebuie să îndeplinească cerințele obișnuite de imigrare. Practic, autoritățile caută profesioniști care pot lucra de la distanță sau persoane care își doresc un nou început într-o comunitate liniștită.

Pentru a primi subvenția, solicitantul trebuie să cumpere o locuință construită înainte de 1993 și nelocuită de cel puțin doi ani. Casa trebuie apoi folosită ca reședință principală sau pentru închiriere pe termen lung timp de minimum zece ani; nerespectarea condițiilor poate duce la returnarea fondurilor.

Oficialii irlandezi subliniază însă că traiul pe insule vine cu provocări: vreme dură, servicii limitate și o conectivitate care depinde adesea de maree. În același timp, pentru cei care caută liniște, natură și sentimentul unei comunități strânse, aceste locuri pot oferi un tip de viață pe care continentul rar îl mai poate oferi, scrie presa spaniolă.

