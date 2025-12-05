Mai multe drone au fost observate în apropierea traiectoriei de zbor a avionului cu care Volodimir Zelenski a venit, luni, într-o vizită de stat în Irlanda.

Patru drone misterioase ar fi urmărit avionul lui Zelenski cu puțin timp înainte de aterizarea la Dublin - Profimedia Images

Dronele au fost observate pentru prima dată la nord-est de Dublin, la aproximativ 20 km de aeroport. The Journal, care a relatat primul că au fost observate drone la aeroportul din Dublin, a afirmat că acestea au ajuns la locul pe unde era de aşteptat să treacă avionul lui Zelenski exact în momentul în care trebuia să treacă, citează Reuters presa locală.

Această constatare a declanşat o alertă majoră de securitate, în contextul temerilor că ar fi vorba de o încercare de a interfera cu traiectoria de zbor, potrivit Irish Times. Ziarul a citat surse sub acoperirea anonimatului care au afirmat că avionul, care a sosit puţin mai devreme decât ora prevăzută, nu a fost în pericol.

Delegaţia ucraineană a sosit luni seara târziu şi a plecat a doua zi târziu, în cadrul unei vizite menite să atragă sprijinul Europei pentru Kiev, în contextul în care Rusia continuă războiul în Ucraina.

Presa ucraineană l-a citat pe un consilier al lui Zelenski, Dmitro Litvin, care a declarat că oficialii ucraineni au fost informaţi despre drone, dar nu s-a considerat necesară nicio măsură. "Partea gazdă este responsabilă pentru securitate", a declarat Litvin, potrivit presei. "Conform datelor lor, au existat într-adevăr astfel de drone, dar acest lucru nu a afectat vizita şi nu a fost necesar să se impună nicio modificare a acesteia", a adăugat consilierul.

Au fost demarate anchete pentru a se stabili dacă dronele au decolat de pe uscat sau de pe o navă nedetectată. Forţele de apărare irlandeze au declarat că nu fac comentarii cu privire la detaliile presupuselor incidente din motive de securitate operaţională.

"Cu toate acestea, sprijinul forţelor de apărare pentru operaţiunea de securitate, condusă de An Garda Siochana (poliţia), a fost desfăşurat cu succes prin multiple mijloace, ceea ce a dus în final la o vizită sigură şi reuşită", a declarat un purtător de cuvânt într-un comunicat.

Zborurile cu drone, a căror origine este în mare parte necunoscută, au perturbat recent operaţiunile în spaţiul aerian din Europa. Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a calificat aceste incursiuni drept "război hibrid".

