Două sute de oameni care mergeau la mare au trăit clipe de coșmar în tren! Călătoria spre Constanța s-a transformat în teroare după ce garnitura a lovit în plin o cisternă încărcată cu ciment. În câteva secunde, cabina autoutilitarei a fost cuprinsă de flăcări, iar pasagerii au fugit disperați din vagoane, de teamă că focul ar putea ajunge la ei. Şoferul autoutilitarei a reuşit să se salveze şi el la timp.

Sunt clipele de groază prin care au trecut două sute de călători ai unui tren InterRegio care mergea spre Constanţa. La două ore după ce au plecat din gara Suceava, în dreptul localităţii băcăuane Filipeşti, locomotiva a lovit în plin o cisternă plină cu ciment. În impact cabina autoutilitarei s-a aprins instant.

"Dormeam şi la un moment dat am simţit un impact şi am văzut pe fereastră o cisternă, Am văzut foc peste tot, ţipau oamenii şi au spus la un moment dat lăsaţi totul şi ieşiţi cât mai repede din tren deoarece e posibil să explodeze", a povestit un copil.

"Panică, panică foarte mare. Am mers, am luat-o prin pietre. Panică, când am văzut că a ieşit flacără", a continuat o femeie.

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Speriaţi, oamenii au pus mâna pe ce aveau mai de valoare şi au sărit din vagoane de teamă că flăcările s-ar putea extinde şi la garnitură. În învălmăşeală, mai multe persoane s-au rănit.

"Am luat geanta şi ce am putut să luăm, bagajul a rămas aici. Am luat şi am mers încolo. Am căzut sub tren, ne-am dat drumul că era înaltă scara şi am căzut", a transmis o pasageră.

Două vagoane au fost afectate din cauza temperaturilor extreme și au fost scoase din garnitură. Călătorii au rămas pe loc până când o locomotivă de ajutor, trimisă din Bacău, a ajuns să preia trenul și să-i ducă mai departe spre destinație.