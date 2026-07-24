Cel puțin 19.000 de oameni au fost evacuați sau au rămas izolați în regiunea Madrid, în urma celui mai grav incendiu înregistrat vreodată în zonă. Flăcările au afectat deja aproximativ 6.000 de hectare, a anunțat vineri președinta regiunii, Isabel Díaz Ayuso, citată de AFP, potrivit Agerpres.

''Pentru o regiune ca aceasta, cu o densitate mare de locuinţe şi de populaţie, este o catastrofă'', a spus ea cu prilejul unei conferinţe de presă.

''N-am mai trăit niciodată ceva asemănător'', a adăugat ea pe când se afla la un centru de coordonare a operaţiunilor de salvare la faţa locului, subliniind că ''prioritatea momentului este de a salva vieţi''.

Politiciana de dreapta a indicat pentru jurnalişti că autorităţile ''monitorizau 1.200 de persoane vârstnice'' şi că patru localităţi (Aldea del Fresno, Chapinería, Navas del Rey şi Colmenar de Arroyo) erau ''fie deja evacuate, fie în curs de evacuare''.

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''Am plasat în izolare (loclităţile) Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias şi Pelayos de la Presa'', a adăugat Isabel Díaz Ayuso, în timp ce patru axe rutiere rămân ''blocate''.

Până în acest moment, autorităţile nu au înregistrat niciun deces.

La capitolul pagube materiale, cel puţin 43 de locuinţe au fost ''distruse'', a spus Isabel Díaz Ayuso, menţionând ''o situaţie complet neobişnuită şi catastrofică'', care evoluează ''foarte rapid''.

Pentru a încerca să aducă sub control flăcările celor două focare, cel din San Martin de Valdeiglesias şi cel din Villa del Prado, care ''sunt pe punctul de fuziona'', potrivit prefectului regiunii Madrid, 31 de vehicule şi nouă aeronave au fost mobilizate până la această oră, a mai precizat Isabel Díaz Ayuso.