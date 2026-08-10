Un zbor Swiss a aterizat de urgență la Dublin, după ce bateria externă a unui pasager a luat foc la bord, în timpul zborului.

Incendiu în avion după ce o baterie externă a luat foc. Aterizare de urgență pentru 206 de pasageri - Shutterstock

Un zbor Swiss a aterizat de urgență la Dublin, după ce un powerbank a luat foc la bord. Cei 206 pasageri au fost cazați peste noapte la un hotel, potrivit presei italiene.

Avionul zbura de la Zurich spre Boston. Echipajul a decis aterizarea de urgență din cauza incendiului provocat de încărcătorul portabil. Compania a anunțat că va face verificări pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul.

Al doilea incident similar în două săptămâni

Articolul continuă după reclamă

La sfârșitul lunii iulie, un alt zbor Swiss, pe ruta Zurich-New York, a avut o problemă asemănătoare. Atunci, o husă pentru căști a luat foc după ce a rămas blocată între două scaune. În ambele cazuri au fost implicate dispozitive cu baterii cu litiu, potrivit Mediafax.

Reguli stricte pentru bateriile externe

Bateriile cu litiu sunt interzise la transport în cala avionului. Regulile internaționale permit maximum două baterii externe per pasager, transportate exclusiv la bagajul de mână.