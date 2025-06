Un incendiu masiv a cuprins vineri un bloc cu 67 de etaje din Dubai Marina, determinând autoritățile să evacueze aproape 4.000 de persoane.

Zgârie-nori în flăcări, în Dubai

Potrivit Khaleej Times, sute de locatari au declarat că alarmele de incendiu nu au funcționat și au aflat despre foc doar când au simțit miros de fum sau au fost sunați de prieteni. Fumul gros a umplut scările, așa că unii au fost nevoiți să folosească lifturile pentru a ieși. Mulți au rămas afară toată noaptea înainte de a găsi un loc unde să stea.

"Eram la etajul 24 cu soția mea când am simțit un miros de ars în jurul orei 21:45", a declarat un locatar. "Am verificat apartamentul, dar nu am găsit nimic. De pe balcon, am văzut pompieri și oameni afară. Un prieten ne-a sunat și ne-a spus că nu poate intra din cauza incendiului. Paza ne-a spus să plecăm doar când i-am sunat noi."

El a adăugat: "Scările erau prea pline de fum, așa că am folosit liftul, care funcționa. Soției mele i s-a făcut rău din cauza fumului. Am așteptat afară 45 de minute înainte să mergem la un hotel. Mai târziu am văzut flăcările urcând. A fost înfricoșător."

Clădiri din apropiere, evacuate

Ahmed, care locuiește în clădirea vecină, a spus: "A trebuit să plec dimineața devreme pentru că fumul a intrat pe hol. Mi-am luat un rucsac și am coborât pe scări. Stau acum la un prieten. Toată lumea din zonă a fost afectată."

Unii locatari au fost revoltați pentru că sistemele de siguranță ale clădirii nu au funcționat. "Alarma de incendiu nu a sunat deloc", a spus cineva de la etajul 28. "Am aflat abia o oră mai târziu, dintr-un mesaj de la un prieten. Scările erau pline de fum, așa că am luat liftul. Și holul era plin de fum. Dacă nu ne-ar fi ajutat alți oameni, poate că nu am fi reușit să ieșim."

Altă persoană a spus: "Majoritatea clădirilor din EAU au alarme și sprinklere bune, dar nu și aceasta". Ashiq, un alt locatar, a spus: "Până la 23:30, fumul era prea dens. Recepția ne-a spus imediat să plecăm. Am luat doar telefoanele. Acum trebuie să găsim un loc unde să stăm două zile, și spun că ne vor rambursa, dar e stresant."

Oamenii au lăudat echipele de la Apărare Civilă Dubai, ambulanță și poliție pentru intervenția rapidă. "Au venit imediat, ne-au ajutat pe toți și s-au asigurat că suntem în siguranță", a spus o vecină. "Un ofițer a rămas calm și ne-a ajutat în lift. Au făcut o treabă grozavă."

Mulți încă așteaptă vești despre locuințele lor. Unii sunt cazați la hoteluri, iar câțiva au ajuns la spital din cauza inhalării de fum. "Nu știm dacă apartamentul nostru e în regulă", a spus Ashley, o locatară. "Am sunat la pază toată dimineața. Suntem la hotel acum, doar bucuroși că suntem în siguranță. Unii vecini au ajuns la spital."

