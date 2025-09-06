Papa va canoniza duminică un adolescent născut la Londra, supranumit „influencerul lui Dumnezeu”, care a murit la 15 ani din cauza leucemiei. Carlo Acutis va deveni primul sfânt milenar al Bisericii Catolice, scrie The Guardian.

"Influencerul lui Dumnezeu" va fi canonizat duminică. Carlo Acutis, primul sfânt milenar al Bisericii Catolice - Profimedia

Într-un seif transparent sculptat într-un perete din spatele altarului unei capele din nordul Romei se află o colecție de relicve ale lui Carlo Acutis. Acestea includ o așchie din patul său de lemn, un fragment dintr-un pulover și o bucată din cearșaful folosit pentru a-l acoperi după moarte. Șuvițe din părul său sunt expuse în alte biserici din capitala italiană și din afara acesteia.

Danilo Spagnoletti, preotul parohiei, crede că rugăciunea în apropierea rămășițelor unui sfânt îi ajută pe pelerini să facă față dificultăților vieții. "În special, acest sfânt, care a avut o viață scurtă este o sursă de inspirație pentru tineri", a spus el.

Primul sfânt milenar al Bisericii Catolice

Articolul continuă după reclamă

Acutis, italianul născut la Londra care duminică va deveni primul sfânt milenar al Bisericii Catolice, a creat site-uri web pentru a răspândi învățăturile catolice, ceea ce i-a adus porecla de "Influencerul lui Dumnezeu" după moartea sa, la vârsta de 15 ani, din cauza leucemiei.

Acutis, care a murit în 2006, va fi canonizat de Papa Leon al XVI-lea, alături de Pier Giorgio Frassati, un alt tânăr activist catolic care a murit acum un secol. Se așteaptă ca evenimentul să atragă mii de oameni la Roma.

Acutis s-a născut la Londra, unde tatăl său lucra în domeniul asigurărilor, înainte ca familia să se mute la Milano, când el avea patru luni. Acutis era un copil obișnuit, iar reputația lui de copil minune a început să crească atunci când a creat site-uri web pentru organizații catolice. Îi plăcea să se joace și pe PlayStation, deși își limita utilizarea la o oră pe săptămână. "Carlo era un pasionat de internet, dar avea temperamentul necesar pentru a folosi tehnologia în scopuri bune și nu era exploatat de ea", a spus mama lui.

Mișcarea care s-a format în jurul lui Acutis a devenit evidentă din ziua în care a murit, când oameni grav bolnavi au început să se roage la el pentru vindecare. La înmormântarea lui au participat o mulțime de oameni pe care îi ajutase, printre care imigranți și copii hărțuiți.

Mama lui susține că în jurul datei înmormântării a început să facă minuni, iar anul trecut, regretatul papă Francisc i-a atribuit lui Acutis două minuni. Prima, potrivit Vaticanului, a fost vindecarea unui băiat din Brazilia de o boală congenitală rară care îi afecta pancreasul, a doua a fost vindecarea unui student din Florența care suferea de hemoragie cerebrală în urma unui traumatism cranian și a cărui mamă se rugase la mormântul lui Acutis din Assisi.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei La şcoala copilului vostru se poartă uniformă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰