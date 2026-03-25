Presă: Planul SUA pentru a pune capăt războiului
Statele Unite au prezentat Iranului un plan în 15 puncte pentru a încerca să pună capăt conflictului, care include cerinţe ca de exemplu Teheranul să predea tot combustibilul său nuclear îmbogăţit şi să lase deschisă strâmtoarea Ormuz.
New York Times şi canalul de televiziune israelian Channel 12 au informat că administraţia Trump a transmis cererile sale Iranului prin intermediul Pakistanului care menţine relaţii bune cu ambele părţi.
Potrivit a trei surse neidentificate citate de Channel 12, negociatorii americani, emisarul special Steve Witkoff şi ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, propun un armistiţiu de o lună, timp pentru ca autorităţile iraniene să analizeze cererile lor.
Dintre cele 15 puncte prezentate, primele cinci se referă la sectorul nuclear: Washingtonul cere ca Iranul să nu încerce niciodată să se doteze cu arme nucleare, ca Teheranul să predea tot combustibilul său îmbogăţit până la o dată convenită de părţi şi ca mai multe instalaţii nucleare importante să fie demontate.
De asemenea, Iranul trebuie să renunţe la sprijinul acordat "interpuşilor" săi (proxys) şi să nu mai finanţeze sau să înarmeze grupări precum Hezbollah sau Hamas. Vor fi impuse limite privind cantitatea de rachete pe care ţara le va putea deţine, precum şi asupra razei lor de acţiune.
Pe de altă parte, strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează aproximativ 20% din hidrocarburile mondiale, trebuie să rămână deschisă traficului maritim. În schimb, Iranul ar obţine ridicarea sancţiunilor internaţionale împotriva sa şi sprijin pentru programul său nuclear civil.
Contactate, Casa Albă şi Departamentul de Stat nu au răspuns imediat.
Donald Trump şi-a exprimat optimismul marţi cu privire la şansele de a ajunge la un acord cu Teheranul. Planul nu menţionează schimbarea regimului în Iran.