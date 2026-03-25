Iranul ar fi acceptat să renunţe la armele nucleare, potrivit unui anunţ făcut aseară de Donald Trump, neconfirmat însă de regimul de la Teheran. Presa americană scrie că Statele Unite au transmis Iranului un plan de pace în 15 puncte, care ar prevedea predarea întregului stoc de uraniu îmbogăţit şi menţinerea deschisă a Strâmtorii Ormuz. Între timp, atacurile israeliene asupra Iranului au continuat pe parcursul nopţii. Kuweitul şi Arabia Saudită au anunţat miercuri că au respins noi atacuri cu drone, fără să precizeze originea acestora. În acelaşi timp, Teheranul promite accesul prin Strâmtoarea Ormuz pentru "navele neostile", în anumite condiţii.

de Redactia Observator

la 25.03.2026 06:49
Noi atacuri israeliene în Teheran. Iranul promite deschiderea Strâmtorii Ormuz pentru "navele neostile" Profimedia Images
Cuprins
Sorteaza dupa:
25.03.2026, 07:39

Preţul petrolului Brent şi al gazului european

Prețul petrolului Brent a scăzut miercuri cu aproximativ 5%, ajungând sub 100 de dolari pe baril. Prețul gazelor naturale în Europa a coborât marți la aproximativ 53,4 euro/MWh, continuând să scadă după ce atinsese cel mai ridicat nivel din ultimii peste trei ani, pe fondul semnalelor contradictorii privind conflictul din Orientul Mijlociu.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
25.03.2026, 07:35

Pentagonul se pregăteşte să trimită 3.000 de militari în Orientul Mijlociu

Statele Unite se pregătesc să trimită încă 3.000 de soldați în Orientul Mijlociu, ridicând posibilitatea unei operațiuni militare la sol.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
25.03.2026, 07:29

Bolojan: România ar putea participa la misiuni de deminare în Ormuz, după ce se ajunge la un armistiţiu

Premierul Ilie Bolojan declară că România ar putea participa la misiuni de deminare în vederea deblocării Strâmtorii Ormuz, dar numai după ce se va ajunge la un armistiţiu în Orientul Mijlociu.

"Acordul de principiu al României este să participăm la misiuni care ţin de posibilităţile noastre pe zona de deminare, de exemplu, pe zona de supraveghere. Dar asta după ce zona de conflict nu mai este într-o zonă agresivă, ci după ce se ajunge la o formă de armistiţiu, în aşa fel încât să se poată face într-adevăr aceste operaţiuni de deminare.

Acolo unde România a fost solicitată în toţi aceşti ani (...) dacă a fost nevoie de o prezenţă în Bosnia, în anumite teatre, după ce s-au terminat conflictele, pentru a asigura o liniştire a situaţiei, am participat. Şi dacă România a avut o imagine consolidată este şi pentru că armata noastră, acolo unde a fost, a dat dovadă că este o armată profesionistă şi şi-a făcut datoria", a precizat premierul, pentru Euronews.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
25.03.2026, 07:09

Israelul loveşte din nou Teheranul

Israelul a lovit, miercuri, capitala iraniană Teheran, au anunţat armata israeliană şi mass-media iraniană, în timp ce preşedintele Donald Trump a declarat că SUA înregistrează progrese în eforturile de a negocia încetarea războiului, existând informaţii privind un plan în 15 puncte trimis la Teheran, transmite Reuters,

Forţele de Apărare Israeliene au declarat într-o postare pe Telegram că au lansat o serie de atacuri care au vizat infrastructura din Teheran. Agenţia de ştiri semi-oficială iraniană SNN a declarat că atacurile au lovit o zonă rezidenţială din oraş, iar echipele de salvare caută printre dărâmături.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
25.03.2026, 07:08

Atac cu drone în Kuweit

Un rezervor de combustibil de pe aeroportul internaţional din Kuweit a luat foc după ce a fost vizat de un atac cu drone, a anunţat miercuri Autoritatea aviaţiei civile a emiratului. "Conform primelor informaţii, pagubele se limitează la pierderi materiale şi nu au existat victime", a scris autoritatea pe platforma X.

"Autorităţile competente au pus în aplicare imediat procedurile de urgenţă aprobate, iar echipele de pompieri şi celelalte părţi implicate au intervenit pentru a lupta împotriva incendiului", a adăugat aceasta, citându-l pe purtătorul său de cuvânt oficial, Abdullah al-Rahji.

Aeroportul din Kuweit a fost ţinta mai multor atacuri de la izbucnirea, pe 28 februarie, a războiului dintre Iran, Israel şi Statele Unite.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
25.03.2026, 07:05

Iran: Navele "neostile" pot tranzita strâmtoarea Ormuz

Iranul a declarat că "navele neostile" pot tranzita strâmtoarea Ormuz cu condiţia să respecte reglementările de siguranţă şi securitate, potrivit unui comunicat transmis Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI).

"Navele neostile (...) pot, cu condiţia să nu participe la acte de agresiune împotriva Iranului sau să nu le sprijine şi să respecte pe deplin reglementările de siguranţă şi securitate în vigoare, să beneficieze de trecerea în siguranţă prin strâmtoarea Ormuz, în coordonare cu autorităţile competente", se arată în comunicat.

OMI a precizat că documentul, datat duminică, a fost emis de Ministerul de Externe iranian, cu solicitarea de a fi difuzat de către OMI. Organizaţia a comunicat acest lucru statelor sale membre şi ONG-urilor, a adăugat aceasta.

Textul subliniază că "orice bun aparţinând agresorilor - şi anume Statelor Unite şi regimului israelian - precum şi altor participanţi la agresiune, nu poate pretinde la trecere paşnică sau neostilă".

Comunicatul precizează că responsabilitatea pentru "orice perturbare, insecuritate sau escaladare a riscurilor pe această rută maritimă crucială" revine Statelor Unite şi Israelului, care sunt acuzate că poartă un "război ilegal şi destabilizator împotriva Iranului". Conform textului, aceste două ţări "au pus în pericol pacea şi stabilitatea regională şi au expus transportul maritim internaţional unor ameninţări fără precedent".

Iranul a închis practic această strâmtoare strategică de la atacurile americano-israeliene din 28 februarie, care au declanşat conflictul şi au provocat o creştere a preţurilor globale la petrol şi gaze. 

Facebook Instagram Whatsapp Copy
25.03.2026, 07:03

Presă: Planul SUA pentru a pune capăt războiului

Statele Unite au prezentat Iranului un plan în 15 puncte pentru a încerca să pună capăt conflictului, care include cerinţe ca de exemplu Teheranul să predea tot combustibilul său nuclear îmbogăţit şi să lase deschisă strâmtoarea Ormuz.

New York Times şi canalul de televiziune israelian Channel 12 au informat că administraţia Trump a transmis cererile sale Iranului prin intermediul Pakistanului care menţine relaţii bune cu ambele părţi.

Potrivit a trei surse neidentificate citate de Channel 12, negociatorii americani, emisarul special Steve Witkoff şi ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, propun un armistiţiu de o lună, timp pentru ca autorităţile iraniene să analizeze cererile lor.

Dintre cele 15 puncte prezentate, primele cinci se referă la sectorul nuclear: Washingtonul cere ca Iranul să nu încerce niciodată să se doteze cu arme nucleare, ca Teheranul să predea tot combustibilul său îmbogăţit până la o dată convenită de părţi şi ca mai multe instalaţii nucleare importante să fie demontate.

De asemenea, Iranul trebuie să renunţe la sprijinul acordat "interpuşilor" săi (proxys) şi să nu mai finanţeze sau să înarmeze grupări precum Hezbollah sau Hamas. Vor fi impuse limite privind cantitatea de rachete pe care ţara le va putea deţine, precum şi asupra razei lor de acţiune.

Pe de altă parte, strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează aproximativ 20% din hidrocarburile mondiale, trebuie să rămână deschisă traficului maritim. În schimb, Iranul ar obţine ridicarea sancţiunilor internaţionale împotriva sa şi sprijin pentru programul său nuclear civil.

Contactate, Casa Albă şi Departamentul de Stat nu au răspuns imediat.

Donald Trump şi-a exprimat optimismul marţi cu privire la şansele de a ajunge la un acord cu Teheranul. Planul nu menţionează schimbarea regimului în Iran. 

Facebook Instagram Whatsapp Copy
25.03.2026, 07:00

Evenimentele cheie ale zilei 25 de război

Facebook Instagram Whatsapp Copy
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi iran razboi orientul mijlociu stramtoarea ormuz
Înapoi la Homepage
Comentarii


App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.