Iranul încă analizează memorandumul de pace propus de Casa Albă, iar Donald Trump ameninţă cu noi bombardamente dacă regimul de la Teheran nu îi acceptă mai repede condiţiile. Până să fluture steagul alb, ambele părţi ar fi căzut de acord asupra unor puncte comune care permit redeschiderea treptată a strâmtorii Ormuz, nodul vital pentru comerţul mondial cu petrol.

Preşedintele Statelor Unite anunţă, optimist, că războiul se apropie de sfârşit.

"Avem de-a face cu oameni care își doresc foarte mult să încheie un acord și vom vedea dacă sunt sau nu de acord. Și dacă nu sunt de acord, vor ajunge să fie de acord la scurt timp după aceea", a declarat președintele american.

Între timp, preşedintele Iranului a dezvăluit că s-a întâlnit cu liderul suprem, care nu a mai fost văzut în public de când i-a succedat tatălui său, Ali Khamenei, ucis în atacurile americano-israeliene de pe 28 februarie.

"Am discutat cu el aproape două ore, două ore și jumătate. În primul rând, trebuie să vă spun că, din punctul de vedere al atitudinii și al comportamentului său, este cu adevărat o persoană sinceră și modestă", a declarat Masoud Pezeshkian, președintele iranian.

Punctul critic al acordului este reprezentat de rezervele de uraniu ale Iranului, pe Statele Unite le vor. Alt punct sensibil - strâmtoarea Ormuz. Donald Trump cere redeschiderea necondiţionată şi se oferă să ridice sancţiunile impuse republicii islamice.

Franţa cere, însă, Iranului, să nu folosească strâmtoarea ca monedă de schimb în negocierile de pace - dă asigurări că Europa poate asigura securitatea în zonă.

"Nu se pune problema ridicării vreuneia dintre sancțiuni atâta timp cât strâmtoarea Ormuz rămâne blocată", a declarat Jean-Noel Barrot, ministrul de Externe al Franței.

Misiunea de securizare a strâmtorii, iniţiată de Franţa, este pregătită să înceapă îndată ce va fi reluată navigaţia prin Golful Persic. Portavionul Charles de Gaulle şi grupul lui de atac s-au instalat deja în Marea Roşie.

