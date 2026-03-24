Arabia Saudită se pregăteşte să se alăture războiului împotriva Iranului (WSJ)

Țările din Golful Persic, în special Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, care au încercat până acum să stea departe de războiul SUA și Israel împotriva Iranului, s-ar putea implica în conflict, relatează The Wall Street Journal. Economiile lor depind enorm de stabilitate și de exportul de energie.

Potrivit WSJ, Arabia Saudită a acceptat recent ca forțele americane să utilizeze baza aeriană King Fahd, situată în vestul Peninsulei Arabice, după ce, înainte de războiul început pe 28 februarie, anunțase că nu va permite folosirea teritoriului sau spațiului său aerian pentru atacuri împotriva Iranului.

Prințul moștenitor Mohammed bin Salman s-ar putea alătura războiului împotriva Iranului. Intrarea Arabiei Saudite în conflict este doar o chestiune de timp, potrivit surselor citate de WSJ.

În același timp, Emiratele Arabe Unite merg pe o altă direcție, cel puțin deocamdată: lovesc economic Iranul, restricționând accesul la bani și afaceri.

Oficial, aceste state spun că nu participă la atacuri, dar, neoficial, apar indicii că sprijină indirect operațiunile americane. Este o strategie calculată pentru a evita represalii directe, a explicat WSJ.