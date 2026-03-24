Video Iranul a lansat noi atacuri în Israel: Negocierile anunţate de Trump sunt "fake news". Petrolul crește iar

Război în Iran, ziua 25. Deși Donald Trump a anunțat negocieri cu Iranul și chiar o pauză de cinci zile, Israelul și Republica Islamică au continuat să se atace reciproc peste noapte. Regimul de la Teheran neagă discuțiile cu președintele american. Între timp, premierul Japoniei a declarat că ţara sa va începe să își folosească rezervele naționale de petrol iar preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că "este timpul să ne aşezăm la masa negocierilor şi să punem capăt ostilităţilor" din Iran.

de Redactia Observator

la 24.03.2026 07:44
24.03.2026, 10:57

Arabia Saudită se pregăteşte să se alăture războiului împotriva Iranului (WSJ)

Țările din Golful Persic, în special Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, care au încercat până acum să stea departe de războiul SUA și Israel împotriva Iranului, s-ar putea implica în conflict, relatează The Wall Street Journal. Economiile lor depind enorm de stabilitate și de exportul de energie.

Potrivit WSJ, Arabia Saudită a acceptat recent ca forțele americane să utilizeze baza aeriană King Fahd, situată în vestul Peninsulei Arabice, după ce, înainte de războiul început pe 28 februarie, anunțase că nu va permite folosirea teritoriului sau spațiului său aerian pentru atacuri împotriva Iranului.

Prințul moștenitor Mohammed bin Salman s-ar putea alătura războiului împotriva Iranului. Intrarea Arabiei Saudite în conflict este doar o chestiune de timp, potrivit surselor citate de WSJ.

În același timp, Emiratele Arabe Unite merg pe o altă direcție, cel puțin deocamdată: lovesc economic Iranul, restricționând accesul la bani și afaceri.

Oficial, aceste state spun că nu participă la atacuri, dar, neoficial, apar indicii că sprijină indirect operațiunile americane. Este o strategie calculată pentru a evita represalii directe, a explicat WSJ.

24.03.2026, 10:09

Iranul a atacat Israelul de şapte ori în mai puţin de 10 ore

Iranul a lansat, peste noapte, salve de rachete asupra Israelului. Au fost raportate șapte valuri de la miezul nopții, potrivit autorităților israeliene. În cel mai recent val, sirenele au sunat în Dimona, un oraș din sudul deșertic, situat în apropierea Centrului de Cercetare Nucleară Negev, scrie CNN. 

Într-un val anterior, au fost raportate locuri de impact în Tel Aviv, al doilea oraș ca mărime din Israel. 

Între timp, Israelul continuă și atacurile asupra Iranului – Forțele Aeriene israeliene lovind peste 50 de ținte peste noapte, inclusiv puncte de lansare și alte facilități militare. Israelul a lovit peste 3.000 de ținte în Iran de la începutul războiului, potrivit IDF.

24.03.2026, 09:32

Von der Leyen: Situaţia este critică pentru aprovizionarea cu energie la nivel mondial

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marţi că "este timpul să ne aşezăm la masa negocierilor şi să punem capăt ostilităţilor" din Iran.

"Situaţia este critică pentru aprovizionarea cu energie la nivel mondial. Cu toţii resimţim efectele în lanţ asupra preţurilor la gaz şi petrol, asupra afacerilor şi societăţilor noastre", a declarat Ursula von der Leyen în cadrul unei conferinţe de presă alături de prim-ministrul australian Anthony Albanese.

"Este extrem de important să ajungem la o soluţie negociată, care să pună capăt ostilităţilor din Orientul Mijlociu", a spus ea, calificând atacurile Iranului asupra infrastructurii civile şi a navelor din Golf drept "inacceptabile".

24.03.2026, 09:22

Japonia începe să își folosească rezervele naționale de petrol pe fondul tensiunilor din Orient

Premierul japonez Sanae Takaichi a anunţat marţi că Japonia începe, de joi, eliberarea unei părţi din rezervele naţionale de petrol. Măsura are ca scop contrabalansarea îngrijorărilor legate de aprovizionare şi creşterea continuă a preţului. 

"Am început eliberarea rezervelor private pe 16 martie, urmând ca de săptămâna aceasta, pe data de 26 (n.r. joi), să începem eliberarea rezervelor de stat. În plus, se preconizează că eliberarea rezervelor comune cu țările producătoare de petrol va începe tot în cursul lunii martie", se arată în mesajul publicat pe X de Takaichi.

În mesajul său, șefa guvernului de la Tokyo a amintit că au fost instituit un sistem de subvenții pentru achiziția produselor din petrol, și a mai precizat că facturile cetățenilor la energie nu vor intra într-o creștere abruptă.

"Totodată, începând cu data de 19 martie, am lansat un program de subvenții pentru a plafona prețurile la produsele petroliere, inclusiv benzină, motorină, păcură și kerosen. Menționăm că tarifele la electricitate și gaze sunt determinate, de regulă, prin raportare la prețurile de import ale combustibililor de acum 2-4 luni; prin urmare, considerăm că nu va exista o creștere imediată a acestor tarife", mai notează Takaichi.

Deciziile guvernului japonez vin în condițiile în care aproape 95% din importurile de petrol ale țării tranzitează Strâmtoarea Hormuz, care este blocată din cauza conflictului lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, notează BBC.

Începerea conflictului în Orientul Mijlociu a dus la o creștere considerabilă a prețurilor petrolului. Marți, cotațiile Brent au crescut cu 2.9%, ajungând la 102.84 dolari pe baril. În același timp, petrolul american, West Texas Intermediate (WTI), a crescut cu 3.5%, până la 91.20 dolari pe baril. Înainte de începerea conflictului cotațiile se afla în jurul sumei de 70 de dolari pe baril.

24.03.2026, 09:16

SUA vor continua să lovească Iranul. Pauza de 5 zile vizează doar atacurile împotriva infrastructurii

Statele Unite vor continua să lovească Iranul; pauza de cinci zile anunţată de preşedintele Donald Trump se referă doar la atacurile împotriva infrastructurii energetice iraniene, a afirmat luni site-ul de ştiri Semafor, preluat marţi de Reuters.

Trump afirmase luni că a amânat cu cinci zile planul de distrugere a centralelor electrice din Iran, dar Teheranul a dezminţit ulterior că ar avea loc negocieri cu Washingtonul, aşa cum susţinuse liderul de la Casa Albă.

Semafor citează ca sursă a informaţiei privind moratoriul un oficial american neidentificat. Acesta a explicat că "nu este vorba de situri militare şi de marina militară şi de rachetele balistice şi de baza industrială a apărării. Iniţiativele iniţiale ale (operaţiunii) Epic Fury vor continua".

Reuters nu a fost în măsură să verifice ştirea. Casa Albă, Departamentul de Stat şi Pentagonul nu au răspuns imediat, în afara orelor de program, solicitărilor agenţie de a comenta.

Site-ul Semafor menţionează de asemenea că Israelul nu participă la negocierile dintre SUA şi Iran.

24.03.2026, 07:42

Noi atacuri iraniene asupra Israelului. Patru lovituri în Tel Aviv

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat că se deplasează către "mai multe zone" din sudul țării, unde "au fost primite rapoarte privind lovituri", potrivit unui comunicat.

Au existat cel puțin patru puncte de impact în Tel Aviv, iar până în prezent au fost raportate șase persoane rănite, potrivit serviciului israelian de intervenție de urgență Magen David Adom.

Mai multe alerte privind lansări de rachete din Iran către Israel au fost emise pe parcursul nopții, inclusiv în Nesher. 

24.03.2026, 07:38

Iraul avertizează din nou România: "Să nu devină parte din acest război"

Iranul a avertizat din nou Românoia, prin vocea ambasadorului său în Bulgaria.

"Dacă o bază este folosită pentru atacarea teritoriului nostru, nu ar trebui să fie aceste baze ținte legitime? Nu ar trebui să răspundem? România ar trebui să fie atentă să nu devină parte din acest război" a spus ambasadorul Iranului în Bulgaria, Ali Reza Irvash.

Avertismentul vine în condițiile în care, în weekend, Iranul a arătat în premieră că are rachete capabile să lovească ținte din Europa situate și la 3.500 de kilometri.

24.03.2026, 07:26

Trump, plan de 15 puncte pentru a pune capăt războiului. Iranul neagă

Donald Trump spune că se discută pe un acord în 15 puncte, care nu numai că ar pune capăt războiului, ci și programului nuclear iranian. În ce privește strâmtoarea Ormuz, liderul american ar vrea să o controleze la comun cu noul ayatollah. Potrivit publicației Axios, discuțiile ar fi fost mediate de oficialii din Turcia, Egipt și Pakistan.

Ministerul de Externe de la Teheran a declarat că nu există "niciun dialog" între Teheran și Washington, potrivit presei de stat. Separat, agenția semi-oficială Fars News, citând surse iraniene, susține că sunt pregătite planuri pentru posibile acțiuni care vizează Tel Avivul și unii aliați regionali ai SUA și Israelului.

