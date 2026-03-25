Ce ar include planul de pace în 15 puncte trimis de SUA Iranului. Reacţia ironică a Teheranului

Statele Unite au prezentat Iranului un plan în 15 puncte pentru a încerca să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu, care include cerinţe ca de exemplu Teheranul să renunţe la tot combustibilul său nuclear îmbogăţit şi să lase deschisă strâmtoarea Ormuz. Iranul a ironizat declaraţiile liderului american: "Statele Unite negociază cu ele însele".

New York Times a scris marţi că Washingtonul a trimis Iranului un plan în 15 puncte pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu. Canalul 12 din Israel, citând trei surse, a afirmat că SUA urmăresc un armistiţiu de o lună pentru a discuta acest plan.

Ce include planul

O sursă familiarizată cu problema a confirmat că SUA au trimis un plan Iranului, dar nu a oferit detalii suplimentare. Dintre cele 15 puncte prezentate, primele cinci se referă la sectorul nuclear: Washingtonul cere ca Iranul să nu încerce niciodată să se doteze cu arme nucleare, ca Teheranul să predea tot combustibilul său îmbogăţit până la o dată convenită de părţi şi ca mai multe instalaţii nucleare importante să fie demontate.

De asemenea, Iranul trebuie să renunţe la sprijinul acordat "interpuşilor" săi (proxys) şi să nu mai finanţeze sau să înarmeze grupări precum Hezbollah sau Hamas. Vor fi impuse limite privind cantitatea de rachete pe care ţara le va putea deţine, precum şi asupra razei lor de acţiune.

Pe de altă parte, strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează aproximativ 20% din hidrocarburile mondiale, trebuie să rămână deschisă traficului maritim. În schimb, Iranul ar obţine ridicarea sancţiunilor internaţionale împotriva sa şi sprijin pentru programul său nuclear civil. Contactate, Casa Albă şi Departamentul de Stat nu au răspuns imediat.

SUA şi Israelul au lansat atacuri asupra Iranului pe 28 februarie, după ce au declarat că nu au reuşit să înregistreze progrese suficiente în cadrul negocierilor menite să pună capăt programului nuclear al Iranului, deşi mediatorul Oman a afirmat că s-au înregistrat progrese semnificative.

De atunci, Iranul a atacat ţări care găzduiesc baze americane, a lovit infrastructura energetică din Golf şi a închis efectiv Strâmtoarea Hormuz, pe care trece o cincime din petrolul şi gazul natural lichefiat din lume.

Iranul a comunicat Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite şi Organizaţiei Maritime Internaţionale că "navele neostile" pot tranzita Strâmtoarea Hormuz dacă se coordonează cu autorităţile iraniene, potrivit unei note văzute marţi de Reuters.

Închiderea efectivă a căii navigabile, pe care tranzitează în mod normal 20% din petrolul şi gazul mondial, a creat cel mai grav şoc al aprovizionării cu energie din istorie, a făcut ca preţurile combustibililor să crească vertiginos şi a perturbat aviaţia globală.

Reacţia Iranului

Un purtător de cuvânt al Comandamentului Central al armatei iraniene, locotenent-colonelul Ebrahim Zolfaqari a ironizat declaraţiile lui Donald Trump referitoare la planul de pace.

"Conflictele voastre interne au ajuns la un punct în care negociaţi cu voi înşivă?", a întrebat irnic Ebrahim Zolfaqari într-o declaraţie video difuzată la televiziunea de stat.

"Poziţia noastră a rămas neschimbată încă din prima zi şi va rămâne aşa: oameni ca noi nu vor încheia niciodată un acord cu oameni ca voi", a afirmat el.

Pakistanul, dispusă să găzduiască negocierile de pace

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat marţi că este dispus să găzduiască discuţii între SUA şi Iran privind încetarea războiului, la o zi după ce Trump a amânat ameninţările de a bombarda centralele electrice iraniene, în urma unor discuţii pe care le-a calificat drept "productive".

Pakistanul are legături de lungă durată cu Republica Islamică Iran vecină şi a construit o relaţie cu Trump. În ciuda rapoartelor privind negocierile, se aşteaptă ca Pentagonul să trimită mii de soldaţi din Divizia 82 Aeropurtată de elită a Armatei SUA în Orientul Mijlociu, au declarat marţi pentru Reuters două persoane familiarizate cu problema.

Forţele se vor alătura celor 50.000 de soldaţi americani aflaţi deja în regiune şi vor accelera consolidarea masivă a prezenţei militare americane în zonă, alimentând temerile privind un conflict de lungă durată.

