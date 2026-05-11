Preţul petrolului a crescut după ce Trump a rostit doar două cuvinte: "Total inacceptabil"

Prețul petrolului a înregistrat o nouă creștere după ce președintele american Donald Trump a reacționat la răspunsul transmis de Iran la propunerea SUA de încheiere a războiului, spunând că oferta de pace a Teheranului este "total inacceptabilă".

de Redactia Observator

la 11.05.2026 , 07:02
Reacția președintelui american Donald Trump la răspunsul Iranului la propunerea SUA de încheiere a războiului a determinat o nouă creștere a prețului petrolului. Petrolul Brent a crescut cu până la 3,5%, ajungând la 104,80 dolari pe baril, în timp ce West Texas Intermediate (WTI) a urcat la aproape 99 de dolari, informează Bloomberg, citat de Mediafax.

Negocierile de pace dintre SUA și Iran par să fi intrat din nou în impas

Duminică seara, într-o postare pe Truth Social, Donald Trump a reacționat la răspunsul transmis de Iran la propunerea SUA de încheiere a războiului. "Tocmai am citit răspunsul din partea așa-zișilor «reprezentanți» ai Iranului. Nu îmi place deloc — ESTE TOTAL INACCEPTABIL!", a scris Trump într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social.

Negocierile de pace dintre SUA și Iran par să fi intrat din nou în impas, în contextul în care tranzitul navelor de petrol prin Strâmtoarea Ormuz este grav perturbat încă din primele zile ale războiului.

Lipsa unui acord de pace în ultimele săptămâni a pus sub semnul întrebării posibilitatea redeschiderii Strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă crucială pentru aproximativ o cincime din petrolul mondial. Între timp, Statele Unite mențin blocada navală asupra navelor și porturilor iraniene.

Potrivit CNN, prețul petrolului Brent este cu aproape 20 de dolari mai scump decât era înainte de începerea războiului, în timp ce petrolul brut american este cu aproximativ 10 dolari mai scump.

