SUA trimit în Orientul Mijlociu o unitate de elită: parașutiști din celebra Divizie 82 Aeropurtată

Președintele Donald Trump a aprobat în această săptămână desfășurarea de parașutiști în Orientul Mijlociu. CNN și NBC susțin că SUA ar urma să trimită un contingent limitat, de aproximativ 1.000-1.500 de militari din Divizia 82 Aeropurtată, în timp ce The Wall Street Journal scrie că Pentagonul pregătește desfășurarea unei brigăzi complete, de circa 3.000 de soldați. Divizia 82 Aeropurtată este o unitate de elită, pregătită să intervină oriunde în lume în foarte scurt timp. Militarii nu au plecat încă, dar pot fi desfășurați în câteva zile.

Aproximativ 1.000 -1500 de militari americani din cadrul Diviziei 82 Aeropurtate urmează să fie desfășurați în Orientul Mijlociu în zilele următoare, relateaza CNN şi NBC citând surse. În timp ce WSJ scrie că Pentagonul va ordona trimiterea unei brigăzi de aproximativ 3.000 de militari din Divizia 82 Aeropurtată în Orientul Mijlociu, pentru a sprijini operațiunile împotriva Iranului. The New York Times a relatat în premieră că administrația Trump ia în calcul trimiterea Diviziei 82 Aeropurtate pentru operațiuni legate de războiul din Iran.

Veştile vin în contextul în care președintele Donald Trump a făcut declarații neclare că Iranul ar dori să încheie un acord pentru încetarea conflictului, ar fi acceptat deja "să nu aibă niciodată arme nucleare" și că Teheranul a făcut Statelor Unite un cadou "foarte important", care are legătură cu gazul și petrolul, fără a oferi detalii.

Divizia 82 Aeropurtată este o "Forță de Răspuns Imediat", singura unitate a armatei americane capabilă să fie desfășurată oriunde în lume în termen de 18 ore de la baza sa din Carolina de Nord. Această capacitate a fost testată în 2021, când elemente ale diviziei au fost trimise pe Aeroportul Internațional Hamid Karzai din Kabul, Afganistan, pentru a sprijini evacuările în timpul retragerii SUA din țară.

Articolul continuă după reclamă

Divizia întreagă include trei echipe de luptă, fiecare cu aproximativ 4.000 de militari, o brigadă de aviație dotată cu elicoptere de atac, transport și cargo, o unitate de artilerie, o brigadă logistică și un batalion de comandament.

Divizia 82 Infanterie a fost înființată în timpul Primului Război Mondial, dar a fost demobilizată după încheierea conflictului. Unitatea a fost reactivată la începutul celui de-al Doilea Război Mondial, iar în august 1942 a devenit prima divizie aeropurtată a armatei americane, participând la unele dintre cele mai importante campanii, inclusiv debarcarea din Normandia din 1944.

După al Doilea Război Mondial, Divizia 82 Aeropurtată a fost implicată în războaiele din Vietnam, Grenada, Panama, Irak și Afganistan, precum și în operațiuni împotriva ISIS în Orientul Mijlociu. În prezent, peste 50.000 de militari americani sunt desfășurați în Orientul Mijlociu. Însă acest număr nu include cele două grupuri amfibii de intervenție și unitățile de intervenție rapidă ale pușcașilor marini (câte 5.000 fiecare), precum și cei peste 1.000 de militari din Divizia 82 Aeropurtată.

Militari din acestă divizie au fost desfăşuraţi în 2023 şi în România la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru a consolida flancul estic.

Georgiana Dulgheru Like

Întrebarea zilei Reuşiţi să ţineţi postul Paştelui integral? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰