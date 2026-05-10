Iranul a transmis SUA răspunsul la propunerea de pace, printr-un mediator pakistanez

Iranul a transmis răspunsul la cea mai recentă propunere formulată de SUA pentru oprirea conflictului izbucnit la finalul lunii februarie, a anunţat presa de stat de la Teheran, potrivit News.ro.

"Răspunsul Republicii Islamice Iran la ultimul proiect propus de SUA, menit să pună capăt războiului, a fost transmis astăzi prin intermediul unui mediator pakistanez", a informat agenţia de ştiri de stat IRNA.

Aceasta nu a oferit detalii cu privire la răspunsul iranian, limitându-se la a afirma: "Conform cadrului propus, negocierile în această etapă se vor concentra pe problema încetării războiului în regiune."

Surse din ambele tabere au declarat pentru Reuters că ultimele eforturi de pace vizează un memorandum de înţelegere temporar menit să pună capăt războiului şi să permită reluarea traficului în strâmtoarea Ormuz, în timp ce discuţiile pentru un acord mai cuprinzător ar continua, un acord care ar trebui să abordeze, printre altele, disputele persistente, precum programul nuclear iranian.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰