Iranul a transmis SUA răspunsul la propunerea de pace, printr-un mediator pakistanez

Iranul a transmis răspunsul la cea mai recentă propunere formulată de SUA pentru oprirea conflictului izbucnit la finalul lunii februarie, a anunţat presa de stat de la Teheran, potrivit News.ro.

de Redactia Observator

la 10.05.2026 , 16:29
"Răspunsul Republicii Islamice Iran la ultimul proiect propus de SUA, menit să pună capăt războiului, a fost transmis astăzi prin intermediul unui mediator pakistanez", a informat agenţia de ştiri de stat IRNA.

Aceasta nu a oferit detalii cu privire la răspunsul iranian, limitându-se la a afirma: "Conform cadrului propus, negocierile în această etapă se vor concentra pe problema încetării războiului în regiune."

Surse din ambele tabere au declarat pentru Reuters că ultimele eforturi de pace vizează un memorandum de înţelegere temporar menit să pună capăt războiului şi să permită reluarea traficului în strâmtoarea Ormuz, în timp ce discuţiile pentru un acord mai cuprinzător ar continua, un acord care ar trebui să abordeze, printre altele, disputele persistente, precum programul nuclear iranian.

iran sua razboi stramtoarea ormuz pakistan
Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: "Mi-e şi ruşine să zic cât iau"
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!"
O noapte la minus 28 de grade, pe un vârf de 4.200 de metri, pentru a fotografia triplul arc al Căii Lactee. Imaginea e spectaculoasă
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Observator » Ştiri externe » Iranul a transmis SUA răspunsul la propunerea de pace, printr-un mediator pakistanez
