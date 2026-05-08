Diplomație sub tir de rachete în Golful Persic. Este ziua limită în care Teheranul trebuie să aleagă dacă va semna sau nu memorandumul de pace trimis de americani. Cu documentul pe masă, forţele de elită iraniene au confiscat un petrolier sub pavilion Barbados, iar marina americană a distrus mai multe lansatoare de rachete iraniene. Donald Trump insistă: în ciuda schimbului de focuri, armistiţiul şi oferta pentru pace rămân în picioare.

La adăpostul întunericului, trupele de elită ale Gărzilor Revoluționare s-au furişat cu ajutorul unor şalupe lângă petrolierul care încerca să traverseze Strâmtoarea Ormuz.

Puşcaşii marini au reţinut echipajul, iar nava a fost confiscată şi dusă în apropierea insulei Kharg, unde mai mult petrol s-ar fi devărsat în apă, potrivit imaginilor din satelit.

Simultan, armata iraniană a lansat un atac coordonat cu drone și rachete asupra distrugătoarelor americane din regiune.

Răspunsul americanilor nu s-a lăsat aşteptat. Marina Statelor Unite a distrus mai multe lansatoare de rachete şi şalupe. În mijlocul haosului, un avion de luptă a atacat a atacat un petrolier iranian care încerca să spargă blocada, iar alte 2 nave, care încercau să ajungă în Iran, au fost şi ele atinse.

Preşedintele american a spus că armistiţiul rămâne în picioare în ciuda schimbului de focuri.

"Probabil ați auzit că cele trei distrugătoare ale noastre s-au izbit de niște obiecte destul de mari și le-am doborât zdravăn. Distrugătoarele nu au fost avariate în niciun fel, iar oamenii nu au fost răniți, dar trăgeau în noi, așa că am tras înapoi în ei. Puterea noastră de foc era mult mai mare decât a lor", a declarat preşedintele Donald Trump.

Este cel mai grav episod, de la începutul armistiţiului, în urmă cu exact o lună.

Este ultima zi în care Teheranul poate răspunde memorandumului în 14 puncte trimis de americani care ar putea încheia definitiv războiul. Iranul ar urma să se angajeze să nu îmbogăţească uraniu timp de minimum 10 ani, în schimbul ridicării sancţiunilor impuse de către americani.

"Ar trebui să aflăm ceva astăzi, așteptăm un răspuns din partea lor. Vom vedea ce implică răspunsul. Speranța este că vom avea ceva care ne poate aduce într-un proces serios de negocieri", a declarat secretarul de stat american Marco Rubio.

"Avem propunerea lor în curs de examinare. De îndată ce o vom finaliza, răspunsul nostru va fi comunicat mediatorului pakistanez și, pe baza rezultatului acestor schimburi de mesaje, se vor decide următorii pași", a declarat Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe.

Dacă Iranul va accepta propunerile americanilor, cele două tabere vor începe efectiv negocierile pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz.

Companiile de transport maritim spun însă că asta nu va ieftini, automat, mărfurile, din cauză că, de la începutul războiului, preţurile energiei aproape s-au dublat.

