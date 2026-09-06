Iranul ripostează după atacurile SUA şi loveşte mai multe nave în Strâmtoarea Ormuz

Iranul a anunţat sâmbătă seara că a atacat nave legate de Statele Unite, după ce armata americană a lovit trei dintre petrolierele sale din Golf, acţiune pe care Pentagonul însuşi a prezentat-o ca fiind o ripostă, infomează AFP.

Gardienii Revoluţiei au "atacat trei petroliere care traversau fără autorizaţie strâmtoarea Ormuz şi trei nave americane în alte zone", a declarat forţa armată ideologică de la Teheran.

Aceasta a avertizat celelalte nave împotriva oricărei încercări de a tranzita pe rute neaprobate de Teheran.

Comandamentul militar american a declarat mai devreme în cursul zilei că a vizat petroliere legate de Gardienii Revoluţiei.

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Acesta a afirmat că a "neutralizat definitiv" două dintre ele şi a "distrus complet" un al treilea, asigurând că aceste nave făceau parte dintr-o "reţea secretă" care finanţa Gardienii Revoluţiei şi aliaţii acesteia cu „câteva miliarde de dolari”.

Una dintre nave se afla în largul insulei Kharg, unde se află principalul terminal petrolier al Iranului din Golf, o altă navă mai la sud, în apropierea strâmtorii Ormuz, lângă Jask, iar a treia în Golful Oman, a precizat armata americană.

Într-un comunicat difuzat de agenţia oficială Irna, Gardienii Revoluţiei au confirmat atacul american asupra "trei petroliere aparţinând Republicii Islamice Iran în strâmtoarea Ormuz, care au provocat pagube", considerând acest lucru un "act de disperare în faţa închiderii" acestei căi strategice pentru comerţ.

Aceste noi schimburi de lovituri au loc pe fondul unui impas diplomatic în ceea ce priveşte încetarea conflictului din Orientul Mijlociu, în timp ce Washingtonul reiterează intenţia de a intensifica presiunea economică asupra Teheranului.

Iranul continuă să blocheze Strâmtoarea Ormuz, iar Statele Unite impun un blocaj asupra porturilor iraniene, niciuna dintre părţi nefiind dispusă să cedeze.

Ameninţări cu lovituri mai dure

În cazul în care ostilităţile vor continua, loviturile "împotriva navelor militare americane din regiune vor fi mai dure decât până acum şi s-ar putea extinde", a ameninţat Khatam al-Anbiya, comandamentul militar central interarme al Iranului.

Washingtonul a efectuat aceste noi atacuri după ce un portavion şi un distrugător american „au scăpat de multiple atacuri iraniene neprovocate”, a raportat armata Statelor Unite, adăugând că niciunul dintre militarii săi nu a fost rănit.

Potrivit unui corespondent al televiziunii de stat iraniene aflat la faţa locului, bombardamentul petrolierului din apropierea insulei Kharg nu a făcut victime.

Un alt jurnalist al aceluiaşi post de televiziune din Jask, care a relatat despre atacuri asupra a două petroliere "în apropierea oraşului", a afirmat că una dintre ele "era goală", iar cealaltă "transporta petrol". Potrivit acestuia, echipajele au fost evacuate pe uscat.

După o lună august marcată de o scădere semnificativă a atacurilor, confruntările au reizbucnit pe 30 la iniţiativa armatei americane, care a declarat că doreşte să împiedice lansarea rachetelor încărcate cu mine marine în strâmtoarea Ormuz.

Confruntări sângeroase în Yemen

Iranul a răspuns ţintind vecinii săi din Golf, aşa cum a făcut-o încă de la începutul conflictului declanşat de o ofensivă americano-israeliană împotriva sa la sfârşitul lunii februarie.

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că Statele Unite efectuează „atacuri punctuale” în Iran, asigurând că „în prezent nu se află în război”.

Pentru a-şi intensifica presiunea economică, Washingtonul a anunţat noi sancţiuni împotriva Teheranului, care se confruntă deja cu astfel de măsuri de zeci de ani.

"Dacă trageţi asupra a două dintre navele noastre, vă vom impune un preţ economic şi mai mare: veţi primi trei lovitur", a afirmat şeful Centcom, Brad Cooper, după loviturile aeriene de sâmbătă.

Conflictul, care a provocat mii de morţi şi a dus la o creştere vertiginoasă a preţurilor petrolului, s-a extins în regiune, cu mai multe fronturi.

În Yemen, unde ostilităţile dintre forţele guvernamentale şi rebelii houthi pro-iranieni se aflau de ani de zile într-o pauză datorită unui armistiţiu, noile lupte au provocat aproape 200 de morţi începând de joi.

În Liban, ţară antrenată în război în luna martie de mişcarea Hezbollah, un alt aliat al Teheranului, atacurile israeliene au provocat patru morţi vineri, printre care o tânără, potrivit unui bilanţ actualizat al Ministerului Sănătăţii din Liban.