Ucraina rupe tăcerea şi oferă primele explicaţii după ce o dronă a explodat în Bulgaria, aproape de graniţa cu România. Autorităţile de la Kiev spun că NU este vorba de un act intenţionat şi au promis o anchetă. Între timp, Bulgaria a convocat-o pe ambasadoarea Ucrainei. Mai grav este că deflagraţia a avut loc în apropiere de o staţie românească de comprimare a gazelor.

Prima reacţie a Kievului a venit ieri după-amiază, de la purtătorul de cuvânt al ministerului afacerilor externe. Autorităţile ucrainene susţin că discută acum cu oficialii bulgari pentru a stabili exact ce s-a întâmplat şi resping ipoteza unei acţiuni intenţionate. La rândul său, şeful apărării bulgare exclude ideea unui act deliberat.

"Doresc să precizez în mod clar că nu există dovezi care să indice o acţiune premeditată împotriva Bulgariei. De ce România nu a reuşit să intercepteze drona? Am discutat despre acest lucru cu colegii meu români şi m-au asigurat că, în ciuda eforturilor depuse, nu au reuşit să detecteze aeronava. Presupun că drona, fiind deviată de sistemele de război electronic, se afla pe o traiectorie care o duce în afara razei de acţiune a radarului", a declarat Emil Eftimov, şeful Apărării din Bulgaria.

Drona a explodat la doar 100 de metri de graniţa cu România

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Între timp, Ministerul de Externe de la Bucureşti a anunţat că este în contact cu omologii bulgari şi cu Ministerul Apărării. De asemenea, România este pregătită să acorde asistenţă Bulgariei.

Drona a intrat în spațiul aerian al Bulgariei dinspre România, puţin după ora 8 dimineaţa și a explodat într-un lan de floarea soarelui, la 100 de metri de graniţa cu ţara noastră.

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"La 8 şi 10, spre bulgari, s-a auzit huruind. A duduit geamul de am zis a luat-o staţia la pas", a declarat un angajat al staţiei de comprimare.

Poliţiştii de frontieră români au fost primii care au dat alarma

Primii care au dat alarma au fost poliţiştii de frontieră din ţara noastră.

"Au auzit un zgomot asemănător cu un motor şi, ulterior, o explozie, observând un nor de fum pe teritoriul Bulgariei. Imediat, au fost anunţate autorităţile de frontieră din republica Bulgaria", a precizat Dana Dincă, purtător de cuvânt Poliţia de Frontieră.

În oraşul Negru Vodă, la şase kilometri distanţă, explozia nu s-a auzit, dar vestea a provocat un şoc pentru regiunea liniştită până acum.

"Pot spune că sunt foarte şocată. Eu încerc să fiu pozitivă, dar da, clar este o teamă. E problemă pentru că şi eu lucrez în staţie la vamă acolo, la Negru vodă, la SNG… E cam riscant, îţi dai seama", a spus o localnică.

Autorităţile de la Sofia au aflat despre incident după aproape şase ore

La Sofia, nimeni nu a ştiut despre incident aproape şase ore. Premierul bulgar a convocat o reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate şi abia apoi a făcut anunţul. La faţa locului au fost trimise echipe ale Poliției de Frontieră, Poliției Naționale și Ministerului Apărării, care au izolat locul impactului. Ar fi vorba despre o dronă - momeală ucraineană.