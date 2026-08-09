Furtunile au venit cu furie. Mai multe județe au fost sub cod galben, iar vijeliile au smuls acoperișuri, au rupt copaci și au lăsat în urmă pagube importante. În Vaslui, rafalele puternice au luat pe sus acoperișul unui bloc, iar apa s-a scurs apoi în mai multe apartamente, după ce locuințele au rămas descoperite în fața ploii. În același timp, copaci înalți au fost puși la pământ, iar mai multe mașini au fost avariate de arborii căzuți.

Rafalele smulg acoperişul unui bloc şi îl aruncă de la înălţime, câţiva metri, ca şi cum ar fi o bucată de hârtie. Ploaia torenţială care a durat jumătate de oră a inundat apoi, rând pe rând, fiecare apartament.

Așa arată în prezent podul unui bloc de pe care acoperișul a fost luat de vânt. Oamenii spun că din cauza ploii apa le-a ajuns în locuințe. Ar fi inundații în apartamente până la etajul 1, asta pentru că hidroizolația de aici nu este bună, iar acoperișul proteja practic împotriva ploii.

Reporter: Încercați să rezolvați din probleme ca să nu plouă?

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Cetăţean: Da, aia e, măcar atât

Reporter: Plouă acum în casă dacă vine ploaia iar?

Cetăţean: Plouă, plouă ca afară.

"A fost cam periculoasă. Cu vijelie, a dat plăcile de pe bloc, le-a aruncat pe jos, la jumătate de metru de mașini. Viforniță, curenți puternici așa a fost.", spun doi bărbaţi.

De la un capăt la altul, vijelia a făcut prăpăd în tot Vasluiul. În apropiere de gară, copaci înalţi au fost scoşi din rădăcină.

Putem observa cam cât de puternic a fost vântul privind situația de aici, din fața gării din Vaslui. Mai mulți brazi au fost smulși efectiv din pământ cu tot cu rădăcini.

Femeie: Eram în gară, nu eram acasă. Eram în sala de așteptare că m-am adăpostit. A venit brusc prea tare, noi am ajuns cu trenul la 7 și 10 și când am coborât din tren furtuna era deja. Ploua tare.

Reporter: Ați mai văzut așa ceva, așa furtună?

Femeie: Nu, e bine că a plouat totuși că aveam nevoie de puțină răcoare. Dar nu așa..Nu așa, da.

După furtună ghinioniştii au ieşit să facă bilanţul pagubelor. Un arbore înalt de zeci de metri a căzut din cauza vântului şi a distrus o maşină parcată între blocuri.

Cetăţean: Uitați aici cum a degajat de la ISU.

Reporter: Aici era mașina?

Cetăţean: Da, aici în locul ăsta. Și a căzut copacu. Peste ea.

Bărbat: Pomul ăsta era foarte înalt și vechi și era normal după atâția ani, la o furtună cu impact atât de mare..s-a secționat de la jumătate și a căzut pe cupola mașinii mele. Foarte urât a fost. Acum am îndreptat-o eu un pic, o să merg la tinichigiu să văd.

Femeie: Crengi rupte, din pomi alte crengi și fructe. Și furtună întâi, apoi ploaie. Mult a plouat, da. Am închis geamurile și nu mai știu.

Reporter: V-ați speriat?

Femeie: Da, da, dar după atâta căldură era de așteptat și o vijelie.

"Circa 20 de arbori doborâți pe raza municipiului Vaslui, afectată un pic linia de troleu, canalizări înfundate, dar în urma evenimentelor de aseară am constituit și convocat imediat departamentul local de situații de urgență.", explică Lucian Branişte, primar.

Probleme au fost şi în localităţile din jur.

Meteorologii spun că e posibil ca furtuni scurte să apară şi zilele următoare.