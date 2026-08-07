O curte de apel blochează proiectul de 400 mil. de $ al lui Donald Trump pentru sala de bal de la Casa Albă

O curte federală de apel din SUA a ordonat administraţiei Donald Trump să înceteze construcţia sălii de bal, de 400 de milioane de dolari, în aripa de est demolată de la Casa Albă. Cazul îi pune la încercare autoritatea prezidenţială a liderului republican, scrie Reuters, potrivit News.ro.

"Fiecare preşedinte este un chiriaş temporar, nu proprietarul Casei Albe" şi nu o poate remodela fundamental fără aprobarea Congresului, a afirmat Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul Districtului Columbia, cu sediul la Washington, într-o hotărâre adoptată cu 2 voturi la 1.

Ordonanţa a confirmat o măsură provizorie obţinută de National Trust for Historic Preservation, care a intentat un proces anul trecut după ce administraţia a demolat Aripa de Est şi a început construirea unei săli de bal de 8.360 de metri pătraţi fără a solicita autorizarea Congresului.

"Decizia privind construirea sau nu a unei săli de bal de mari dimensiuni revine Congresului şi nu este o chestiune pe care Executivul să o poată rezolva pe cont propriu", a decis completul de judecată.

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Curtea de apel a suspendat aplicarea hotărârii sale pentru 14 zile, pentru a permite administraţiei Trump să facă apel la Curtea Supremă a Statelor Unite.

Trump, care a susţinut din ce în ce mai des că proiectul sălii de bal este o necesitate din punct de vedere al securităţii, s-a referit la clădire ca la un „centru militar” într-o postare făcută vineri pe Truth Social confirmând că administraţia va face apel la Curtea Supremă. El a calificat decizia drept „îngrozitoare” şi motivată politic şi a afirmat că aceasta îl expune pe el, pe alţi oficiali ai Casei Albe şi pe vizitatori la riscul unui atac.

"Această decizie nedreaptă trebuie anulată în întregime de Curtea Supremă", a scris Trump. El a afirmat că planul privind sala de bal include adăposturi antiaeriene, facilităţi medicale, protecţie împotriva dronelor şi rachetelor, precum şi alte elemente de securitate care sunt "toate legate între ele, formând o unitate mare, costisitoare şi foarte complexă".

Preşedintele National Trust, Brent Leggs, a declarat într-un comunicat că hotărârea marchează "o zi mare pentru ţară şi pentru dreptul poporului american de a-şi exprima opiniile cu privire la locurile istorice pe care le preţuieşte, inclusiv Casa Albă".

Trump a făcut apel după ce judecătorul federal de district Richard Leon, numit de fostul preşedinte republican George W. Bush, a blocat de două ori lucrările de construcţie la suprafaţă pe amplasament, permiţând însă continuarea lucrărilor subterane.

Proiectul sălii de bal, pe care administraţia l-a descris ca fiind necesar pentru evenimente oficiale de amploare şi pentru a asigura siguranţa Casei Albe, este cea mai grandioasă dintre numeroasele iniţiative ale lui Trump de a remodela peisajul clădirilor guvernamentale şi al monumentelor naţionale din centrul Washingtonului.

Un judecător, într-un proces separat, a declarat recent că numele lui Trump a fost adăugat ilegal pe faţada Centrului Kennedy, un spaţiu dedicat artelor spectacolului, şi a ordonat îndepărtarea acestuia.

În cazul sălii de bal, avocatul Departamentului Justiţiei, Yaakov Roth, a afirmat în cadrul dezbaterilor de la Curtea de Apel a Districtului Columbia din 5 iunie că instanţele nu au niciun rol în evaluarea proiectului finanţat din fonduri private. El a susţinut că "preferinţa arhitecturală" a National Trust nu ar trebui să primeze asupra preocupărilor legate de securitatea naţională, invocând dovezi conform cărora fosta Aripă de Est îi expunea pe preşedinte şi pe alţii din Casa Albă la riscul unui atac.

Judecătorii numiţi de democraţi, care au constituit majoritatea în instanţa de apel - judecătorii de circuit Patricia Millett şi Brad Garcia, au precizat că ordinul lor nu interzice definitiv construirea unei săli de bal, ci suspendă lucrările la suprafaţă pe durata procesului şi până când Casa Albă obţine aprobarea Congresului.

Argumentele privind securitatea naţională "nu constituie un pretext automat pentru a ocoli legea"

"Afirmaţia îndrăzneaţă potrivit căreia puterea executivă poate acţiona în totală nesocotire a legii, distrugând monumente naţionale preţioase şi prejudiciind interesele persoanelor fizice, şi că nicio instanţă nu o poate opri, încalcă ordinea noastră constituţională", au scris judecătorii.

Judecătoarea de circuit Neomi Rao, numită de Trump în timpul primului său mandat, a afirmat în opinia sa disidentă că ordonanţa de fond care blochează proiectul "depăşeşte competenţa corespunzătoare instanţelor federale" şi că această construcţie ar trebui să poată continua.

"Instanţa districtuală şi-a asumat supervizarea construcţiei de la Casa Albă, iar colegii mei confirmă această depăşire a competenţelor judiciare", a scris Rao.

Trump a apărat costul sălii de bal, care s-a dublat faţă de estimările iniţiale. El a declarat într-o postare pe Truth Social din luna mai că acest cost a crescut deoarece "are aproximativ dublul dimensiunii şi o calitate mult superioară faţă de propunerea iniţială" şi a promis că sala de bal "va fi magnifică, sigură şi bine protejată!"