Un tribunal francez a anulat victoria extremei drepte la alegerile municipale de la Montargis. Motivul invocat

Un tribunal administrativ din Orléans, Franța, a anulat joi victoria partidului Rassemblement national (RN, extrema dreaptă) în alegerile municipale de la Montargis. Această decizie ar fi fost luată din cauza difuzării unui videoclip controversat, "cu caracter defăimător cu câteva zile înainte de turul al doilea", scrie Franceinfo.

Un tribunal francez a anulat victoria extremei drepte la alegerile municipale de la Montargis - Instagram/@come_dunis_

În martie, candidatul de extremă dreapta Côme Dunis câștigase cu un avans de 59 de voturi în orașul cu 15.000 de locuitori. Însă, potrivit Franceinfo, tribunalul administrativ din Orléans a anulat victoria partidului Rassemblement national.

Într-un comunicat publicat joi, 24 septembrie, tribunalul și-a explicat decizia "prin difuzarea unui videoclip cu caracter defăimător cu câteva zile înainte de turul al doilea".

La alegerile din martie, desfășurate în acest oraș din Loiret cu 15.000 de locuitori, candidatul RN câștigase cu un avans de 59 de voturi. Însă campania fusese marcată de nereguli, printre care și un videoclip controversat. Acesta îl acuza pe comunistul Bruno Nottin, clasat pe locul al doilea, de „fals în înscrisuri publice”.

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"În materie electorală, difuzarea unui mesaj cu caracter defăimător poate influența opțiunea unei părți a alegătorilor și poate denatura astfel rezultatele scrutinului", amintește tribunalul.

Rata de absenteism ajunsese la aproape 47% în acest oraș marcat de revoltele urbane din iunie 2023, unde o treime din populație trăiește sub pragul sărăciei.

Între timp, Côme Dunis a demisionat din funcție din motive medicale și a fost înlocuit de adjunctul său responsabil cu securitatea, fostul polițist Dominique Coquelle. RN a anunțat pentru France 3 că va face apel și va sesiza Consiliul de Stat.