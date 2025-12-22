Japonia va reporni cea mai mare centrală nucleară din lume, la 15 ani după accidentul de la Fukushima

Japonia a făcut luni ultimul pas pentru a permite repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, după ce regiunea Niigata a votat pentru reluarea operațiunilor, un moment de cotitură în revenirea țării la energia nucleară, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima.

Kashiwazaki-Kariwa, situat la circa 220 km nord-vest de Tokyo, se numără printre cele 54 de reactoare închise după seismul și tsunamiul din 2011 care au provocat dezastrul de la Fukushima Daiichi, cel mai grav accident nuclear după cel de la Cernobîl, informează Reuters, citată de Agerpres.

Premierul Japoniei a susținut repornirea centralelor nucleare pentru a consolida securitatea energetică

De atunci, Japonia a repornit 14 din cele 33 de reactoare rămase operaționale, în încercarea de a renunța la combustibilii fosili importați. Kashiwazaki-Kariwa va fi prima centrală nucleară repornită de Tokyo Electric Power (TEPCO), compania care a administrat centrala de la Fukushima.

Luni, adunarea prefecturii Niigata a dat un vot de încredere guvernatorului regiunii Niigata, Hideyo Hanazumi, care a susținut repornirea, luna trecută, permițând efectiv centralei să-și reia activitatea.

Înainte de vot, aproximativ 300 de protestatari, majoritatea persoane în vârstă, care țineau pancarte cu mesaje precum 'Fără arme nucleare', 'Ne opunem repornirii Kashiwazaki-Kariwa' și 'Susținem Fukushima', s-au adunat în fața prefecturii Niigata.

TEPCO intenționează să repornească primul dintre cele șapte reactoare ale centralei pe 20 ianuarie, a relatat postul public de radio NHK. "Suntem ferm hotărâți să nu repetăm niciodată un astfel de accident și să ne asigurăm că locuitorii din Niigata nu vor experimenta niciodată ceva similar", a declarat purtătorul de cuvânt al TEPCO, Masakatsu Takata.

În pofida promisiunilor financiare - inclusiv un plan de investiții al TEPCO de 100 de miliarde de yeni în regiune - mulți rezidenți rămân reticenți. Un sondaj publicat de prefectură în octombrie a constatat că 60% dintre locuitori consideră că nu sunt îndeplinite condițiile pentru repornirea centralei, iar aproape 70% erau îngrijorați de capacitatea TEPCO de a opera centrala în siguranță.

Votul de luni a fost considerat ultimul obstacol înainte ca TEPCO să repornească primul reactor, care singur ar putea crește aprovizionarea cu energie electrică a zonei Tokyo cu 2%, a estimat Ministerul Comerțului nipon.

Premierul nipon Sanae Takaichi, care a preluat funcția în urmă cu două luni, a susținut repornirea centralelor nucleare pentru a consolida securitatea energetică și pentru a contracara costul combustibililor fosili importați, care reprezintă 60% până la 70% din producția de energie electrică a Japoniei.

