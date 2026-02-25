Antena Meniu Search
Român, găsit mort în Austria. Justiţia a decretat "crimă imposibilă" şi a închis cazul fără niciun vinovat

Un român de 49 de ani a fost găsit mort în Austria după ce un proiectil de 4,5 mm i-a provocat o hemoragie internă fatală. După o amplă anchetă, justiţia austriacă a închis cazul fără a condamna pe cineva pentru că ar fi vorba despre o "crimă imposibilă".

de Alexandru Badea

la 25.02.2026 , 16:57
Român, găsit mort în Austria. Justiţia a decretat "crimă imposibilă" şi a închis cazul fără niciun vinovat

Potrivit DiePresse, autorităţile austriece nu au găsit nicio probă care să conducă spre ideea că fapta ar fi fost comisă cineva şi au concluzionat că, cel mai probabil, a fost vorba despre o sinucidere. Astfel, dosarul s-a închis fără niciun vinovat.

Cum s-a ajuns la această decizie

Conform sursei citate, pe 7 iulie 2025 un coleg de muncă a mers la român acasă pentru a merge împreună la muncă. Acesta l-a găsit pe român în pat, fără viaţă. Colegul de muncă a spus poliţiei că tot ce ştie e că românul a participat cu o seară înainte la o petrecere, alături de mai mulţi prieteni. La autopsia cerută de procurori s-a stabilit că românul a murit din cauza unei hemoragii interne provocată de un proiectil de 4,5 mm tras din armă cu aer comprimat.

În urma anchetei, procurorii austrieci au stabilit că nu există niciun fel de indicii privind implicarea unei alte persoane în moartea românului şi au precizat că nu este exclus ca acesta să se fi rănit singur cu arma. În lipsa unui suspect şi a unor probe clare, cazul a fost închis. Autorităţile din Austria susţin că vor redeschide cazul dacă vor descoperi elemente care să le modifice decizia.

