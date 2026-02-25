Arabia Saudită a început să îşi majoreze producţia şi exporturile de petrol, în conformitate cu un plan de rezervă care vizează scenariul în care un atac american asupra Iranului ar perturba livrările de petrol din Orientul Mijlociu, au declarat miercuri pentru Reuters două surse din apropierea acestui dosar.

Arabia Saudită ia în considerare un atac american în Iran şi majorează producţia şi exporturile de petrol - Profimedia

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că are în vedere un atac asupra Iranului pentru a-i presa pe oficialii iranieni să ajungă la un acord de limitare a programului nuclear al Teheranului. În ultimele săptămâni, Statele Unite au adunat o forţă militară importantă în Orientul Mijlociu.

Sursele citate de Reuters au precizat că planul din acest an al autorităţilor de la Riad este similar cu cel din 2025. Anul trecut, Arabia Saudită şi-a majorat exporturile de petrol în luna iunie, cu aproximativ 500.000 de barili pe zi, transportând mai mult ţiţei către depozitele din străinătate, exact în momentul în care Statele Unite au atacat facilităţile nucleare iraniene.

Arabia Saudită îşi măreşte producţia de petrol ca plan de rezervă pentru a creşte exporturile, au declarat sursele. Dacă livrările de petrol nu vor suferi perturbări, Arabia Saudită va reveni asupra planului şi ulterior va produce mai puţin petrol, pentru a se încadra în cotele convenite în cadrul OPEC+, a declarat una dintre surse.

Articolul continuă după reclamă

Iranul, ţară responsabilă pentru mai mult de 3% din producţia mondială de petrol, s-a angajat să riposteze la orice atac, ceea ce ar putea pune în pericol alte livrări de petrol din Orientul Mijlociu.

Peste 20 de milioane de barili de ţiţei, condensat şi combustibili trec zilnic prin Strâmtoarea Ormuz, inclusiv livrări din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite şi Kuweit, precum şi gaze din Qatar.

De mai multe decenii, Arabia Saudită, cel mai mare producător al OPEC, intervine pe pieţele petroliere pentru a furniza mai mult petrol în timpul perturbărilor sau dimpotrivă şi-a redus producţia atunci când a simţit că piaţa era supraaprovizionată.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Ţineţi banii la comun cu partenerul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰