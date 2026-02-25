Cofondatorul Microsoft, Bill Gates, a recunoscut angajaților că a avut aventuri cu două femei ruse în timp ce era căsătorit cu fosta soție Melinda French Gates și că finanțatorul discreditat și traficantul de sex Jeffrey Epstein știa de încălcările sale, dar a negat orice altă implicare în schemele lui Epstein.

Bill Gates recunoaşte că a avut relaţii extraconjugale, neagă că ar fi fost implicat în schemele lui Epstein - Profimedia

Gates a vorbit pe larg despre legătura sa cu Epstein la o ședință publică de marți, care a fost ulterior analizată de Wall Street Journal, recunoscând aventurile, dar negând că ar fi petrecut vreodată „vreun timp cu victimele” schemei de trafic sexual a lui Epstein, relatează Forbes.

Ştire în curs de actualizare.

