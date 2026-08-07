Pantalonii scurți erau interziși, așa că un șofer de autobuz a venit la muncă în fustă. Ce i-au făcut şefii

Un șofer de autobuz din Varșovia a venit la serviciu îmbrăcat în fustă, încercând astfel să facă față mai ușor caniculei și temperaturilor ridicate din vehicul. Pasagerii au apreciat gestul, însă superiorii săi nu au fost de aceeași părere și l-au sancționat, potrivit Onet .

Pantalonii scurți erau interziși, așa că un șofer de autobuz a venit în fustă. Ce i-au făcut superiorii - Shutterstock

Canicula care afectează de câteva zile Polonia le creează dificultăți angajaților din numeroase domenii. Printre aceștia se numără și șoferii de autobuze din transportul public.

"În cabine, temperatura depășește 30 de grade, iar șoferii petrec la volan chiar și 10 ore. În asemenea condiții, pot apărea ușor oboseala, problemele de concentrare și chiar stările de leșin", amintește publicația Super Express, care a relatat povestea lui Dariusz, șofer din Varșovia.

Potrivit regulamentului, șoferii bărbați trebuie să poarte cămașă și pantaloni, iar femeile cămașă și fustă. Pantalonii scurți nu sunt permiși.

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"Bine ați făcut"

Dariusz a decis, așadar, să îmbrace o fustă și să conducă autobuzul astfel. Pasagerii nu au fost deranjați, însă regulamentul a rămas regulament. "Pasagerii îmi spun: «Nu mă interesează dacă conduceți în pantaloni scurți sau lungi. Vreau să ajung în siguranță din punctul A în punctul B». Când m-au văzut în fustă, au râs și au spus: «Domnule Darek, e grozav. Bine ați făcut»", povestește șoferul.

Ghinionul a făcut ca Dariusz să fie controlat de reprezentanții Autorității de Transport Public din Varșovia. Ideea sa nu a fost pe placul acestora.

"Mi s-a spus că sunt bărbat și că nu pot conduce în fustă. Dar persoanele cu o altă identitate de gen? Nici ele nu pot veni așa la serviciu? Unde este celebra toleranță a Varșoviei?", spune șoferul, vizibil surprins, într-o declarație pentru Super Express.

ZTM, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, a amintit că "șoferii trebuie să poarte o ținută de serviciu unitară, iar responsabilitatea pentru asigurarea acesteia și pentru respectarea regulilor revine operatorului".