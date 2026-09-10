Apple deschide un nou capitol al concurenţei cu marii rivali după lansarea primului său telefon pliabil. Noul dispozitiv, numit iPhone Duo, se laudă că a rezolvat problema cutei în zona centrală a ecranului şi, atunci când este deschis, este cel mai subţire smartphone al companiei americane. Preţul telefonului începe de la 2.000 de dolari. Rivalii de la Samsung şi Huawei au telefoane pliabile de şapte ani.

iPhone Duo este cea mai mare noutate a companiei Apple din ultimii ani şi a fost aşteptat cu sufletul la gură de fanii companiei. Cu o carcasă de titan, telefonul pliabil are dimensiunea unui paşaport când este strâns. Deschis, el devine smartphone-ul cu cel mai mare ecran lansat vreodată de compania din Statele Unite, cu o diagonală de 19 centimetri. Camerele pentru apeluri video ascunse sub ecran şi bateria dublă, care asigură o autonomie de 24 de ore, sunt alte dotări care promit să fie pe placul utilizatorilor.

Reacţia ironică a Samsung

"Am început cu experiența pe care ne-o doream pentru noi. Un ecran mai mare, care se simte la fel de natural și intuitiv ca iPad-ul. Iar rezultatul este o serie de inovații remarcabile despre care credem că vor redefini experiența utilizării unui telefon pliabil", a declarat John Ternus, CEO Apple. Pentru prima dată, lansarea de toamnă a fost condusă de John Ternus, noul director general. Care a aruncat o ironie la adresa rivalilor Samsung, Huawei şi Motorola, companii care au dispozitive de acest fel de 7 ani pe piaţă. De altfel, lansarea Apple a avut loc la o zi după ce Huawei a prezentat un model care se pliază nu în două, ci în trei părţi.

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"Alții au creat dispozitive pliabile care se simt ca două telefoane lipite stângaci unul de celălalt", a declarat John Ternus, CEO Apple. "Anunțati-ne când aţi terminat de reîncălzit resturile noastre", a transmis Samsung pe social media chiar în timpul prezentării. Specialiştii spun însă că Apple va da lovitura - noul telefon ar urma să genereze venituri de 45 de miliarde de dolari până la finalul anului. "Vom vedea tot mai mulți oameni care acceptă acestă idee de design pliabil. Și am putea vedea cum cota de piață a acestor telefoane crește, poate până la 10%", a declarat Bob O'Donnell, analist în domeniul tehnologic.

Lansarea de toamnă a adus şi o nouă generaţie de telefoane clasice - 18 Pro şi 18 Pro Max. Noul model este disponibil în patru culori: negru, argintiu, albastru gheţar și burgundy şi promite să ofere cel mai avansat sistem de camere profesionale. A lipsit însă anunţul despre modelul 18 standard, care ar putea fi anunţat abia în primăvară.