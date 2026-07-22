Kaylee Hottle, actriţa din "Godzilla", a murit la doar 18 ani într-un accident teribil de maşină

Actriţa americană Kaylee Hottle, cunoscută pentru rolul Jia din filmele "Godzilla vs Kong" şi "Godzilla x Kong: Noul Imperiu", a murit la doar 18 ani într-un accident rutier produs în statul Maryland. Maşina în care se afla a ieşit de pe şosea şi a lovit un obstacol, iar anchetatorii cred că viteza excesivă ar fi contribuit la tragedie.

Condus de un tânăr de 19 ani, vehiculul în care se afla actriţa alături de un alt pasager, a ieşit de pe carosabil şi a lovit un obstacol, potrivit unui comunicat al biroului şerifului din comitatul Frederick.

Forţele de ordine, care au intervenit puţin înainte de ora 03:00 dimineaţa, estimează că "viteza excesivă" a contribuit la producerea accidentului, scrie Agerpres.

Kaylee Hottle a devenit cunoscută după rolurile din seria "Godzilla"

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Kaylee Hottle a fost transportată la spital, unde a fost declarat decesul, au precizat autorităţile. Şoferul a fost rănit, însă viaţa nu îi este în pericol, în timp ce celălalt pasager a refuzat îngrijirile medicale.

Actriţa, care era surdă, era cunoscută pentru rolul "Jia", personaj din Godzilla vs Kong (2021) şi Godzilla x Kong: Noul Imperiu (2024), exprimându-se în limbajul semnelor.

Ea a fost nominalizată în 2024 la Saturn Award pentru cea mai bună interpretare a unui tânăr actor sau a unei tinere actriţe.

Mesajele emoţionante transmise de familie şi de şcoala la care învăţa

Părinţii ei au reacţionat la moartea ei prin videoclipuri în limbajul semnelor postate pe Facebook.

Şcoala pentru elevi surzi din Texas, unde studia tânăra, a deplâns pe reţelele sociale "o pierdere imensă".

"Gândurile noastre sunt, în această perioadă incredibil de dificilă, alături de familia, prietenii, colegii de clasă ai lui Kaylee şi de toţi cei care au cunoscut-o şi au iubit-o", a scris şcoala.

De asemenea, şcoala a cerut tuturor să "respecte intimitatea familiei lui Kaylee şi să se abţină de la a partaja sau a specula despre circumstanţele accidentului".