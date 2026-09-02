Kremlinul susține că Putin, Xi Jinping și Trump ar putea avea o întâlnire trilaterală în noiembrie

Consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, susține că președinții Vladimir Putin, Xi Jinping și Donald Trump ar putea avea o întâlnire trilaterală în această toamnă, în luna noiembrie, în cadrul viitorului summit APEC din China. Posibilitatea a fost discutată de liderii Rusiei și Chinei.

Cel mai important consilier de politică externă a Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat marți că președintele rus Vladimir Putin, președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump ar putea avea o întâlnire trilaterală în luna noiembrie, în cadrul viitorului summit APEC din China.

Posibilitatea organizării unei trilaterale a fost discutată de liderii Rusiei și Chinei în timpul întrevederii lor de la Bișkek

Întrebat la televiziunea rusă de stat despre posibilitatea unei astfel de întâlniri, Ușakov a spus că "această chestiune a fost discutată", notează Reuters, citată de Mediafax. Consilierul de la Kremlin a mai adăugat că se așteaptă ca toți cei trei lideri să participe la summit. "Dacă lucrurile se vor desfășura așa cum s-a spus, atunci cei trei vor putea avea o întâlnire", a precizat Ușakov, potrivit sursei citate.

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El nu a oferit informații suplimentare în legătură cu afirmațiile făcute sau dacă sunt pregătiri în curs pentru o astfel de întâlnire. De asemenea, posibilitatea organizării unei trilaterale a fost discutată de liderii Rusiei și Chinei în timpul întrevederii lor de la Bișkek, însă deocamdată nu există o confirmare că formatul în trei va avea loc.

Summitul APEC va avea loc în orașul chinez Shenzhen, pe 18 și 19 noiembrie. Rusia, China și Statele Unite fac parte din APEC. Pe de altă parte, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, nu a confirmat, momentan, că Trump ar urma să participe la posibila întâlnire. "Nu avem deocamdată nicio informație cu privire la participarea președintelui Trump la APEC", spus ea, potrivit Reuters.

Relațiile dintre Moscova și Beijing s-au intensificat semnificativ de la începutul războiului din Ucraina, China fiind unul dintre principalii cumpărători de petrol rusesc. Pe de altă parte, Washingtonul și Moscova mențin contacte bilaterale din ce în ce mai active sub președinția lui Donald Trump, care s-a angajat să medieze negocierile privind încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina.